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花蓮泛藍大分裂！黃啟嘉11日成立競總改馬英九站台...韓仍是未知數

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▲▼黃啟嘉。（圖／翻攝自臉書）

▲黃啟嘉陣營確定11日成立聯合競總。（圖／翻攝自臉書）

記者邱茀濱／綜合報導

國民黨花蓮縣立委參選人黃啟嘉陣營昨宣布，將在11日成立「韓國瑜、黃啟嘉聯合競選總部」，目前也已確定前總統馬英九會來站台，但韓國瑜因另有行程，最後是否會有「瑜嘉同台」，還是個未知數。

黃啟嘉原訂11月27日成立與韓國瑜的聯合競選總部，但因韓國瑜臨時取消花蓮行，同時又和傅崐萁撞期，所以黃陣營以韓國瑜另有行程無法參與，「為了鄉親的期待與地方團結」為由決定延後成立。

韓國瑜原本安排27日到花蓮參加黃啟嘉聯合競選總部成立大會的行程，已確定取消。韓陣營人士表示，在人情壓力下，韓國瑜為了「兩邊（黃啟嘉、傅崐萁）都不得罪」，因此跳過花蓮行程。

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜疑似行程滿檔，當天無法到場。（圖／記者洪正達攝）

不過，黃啟嘉陣營2日宣布，與韓國瑜的聯合競總將在11日下午於花蓮市民廣場成立。他們3日還說，目前已敲定前總統馬英九將前來站台。至於韓國瑜究竟會不會來，他們則說對方當天另有行程，因此出席機率不大，正在向韓陣營的其他核心人物發起邀約。

據《中央社》報導，黃啟嘉表示，選戰倒數，還是需要凝聚支持者的力量，因此決定11日成立競選總部；雖然韓國瑜另有行程無法到場，但還是有馬英九等貴賓力挺。

▲▼《更生日報》頭版刊出傅崐萁、黃啟嘉2020立委選戰公告。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲黃啟嘉宣布27日的競選總部成立大會，因韓國瑜另有行程而延期。（圖／記者蕭可正翻攝）

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