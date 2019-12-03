LIVE／蔡英文社群之夜雞排妹也來了　現場招募「英眼部隊」快加LINE

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間將舉行「社群之夜-人蔘衝一波」活動，滅火器將首次演唱最新完整小英競選歌曲外，寫真女星雞排妹也會出席發表演說；而備受矚目的是，蔡英文在演說之後，更將發出召集令，現場透過Line招募「英眼部隊」。

▲蔡英文「社群之夜 - 人蔘衝一波」。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文競選總部2日剛釋出最新競選歌曲的部分片段，這一次走台語抒情搖滾路線，要唱出年輕世代對於生養自己的父母親和台灣土地的情感，至於歌名與完整歌曲得等到3日晚間「社群之夜-人蔘衝一波」，才會正式公布。

▼寫真女星雞排妹裸上身辣穿浴衣，也受邀蔡英文社群之夜演說。（圖／翻攝自雞排妹IG）



小英競選辦公室發言人廖泰翔說，晚上在小英總統舉辦的「社群之夜-人蔘衝一波」活動上，滅火器也將首唱新的競選歌曲並公佈新歌歌名，讓報名的網友搶先收聽、大飽耳福。

依照主辦單位的規劃，除了滅火器演唱外，也邀請無黨籍立委候選人林昶佐、立委候選人謝佩芬、蔡沐霖、高嘉瑜、阮昭雄等人到場；此外文化部長鄭麗君、寫真女星雞排妹也受邀登台演說。

最後，蔡英文預計在晚間9時30分左右登台，將會發表10分鐘的演說之後，更會發出召集令，將招募接下來選戰的重要戰力「英眼部隊」。

▼總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



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