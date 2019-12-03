提告名嘴蔡玉真、台灣基進小編！韓國瑜競辦：意圖使人不當選

▲韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室3日向名嘴蔡玉真、「台灣基進」臉書粉專提出告訴，疑涉及公然侮辱罪、加重誹謗罪以及總統副總統選舉罷免法第九十條之罪。

韓國瑜競選辦公室聲明全文：

一、針對媒體人蔡玉真於108年11月18日Youtube民視讚夯「辣新聞 搶先看」影片中，以「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」等言論，形容國民黨總統候選人韓國瑜，這些言論足以貶損韓候選人之人格及社會評價，已涉及公然侮辱與誹謗。

再者，蔡女士欲以不當之行為影響選情，於Youtube民視讚夯「辣新聞 搶先看」影片中，以「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」等言論之方式，公然散布不實言論指控，顯有基於使韓候選人不當選、有打擊韓候選人選情之意圖。

二、「台灣基進」之發文者，使用社群網站Facebook之台灣基進粉絲專頁，基於公然侮辱犯意，在108年11月25日張貼：「有一種無恥，叫做韓國瑜」等語辱罵國民黨總統候選人韓國瑜，嚴重貶損韓候選人之人格及社會評價。此等以不當之行為影響選情，於臉書（Facebook）發文之方式，公然散布不實言論，顯有基於使韓候選人不當選、打擊韓候選人選情之意圖。

因此，本日韓國瑜競選辦公室以公然侮辱罪、加重誹謗罪以及總統副總統選舉罷免法第九十條之罪，正式對蔡女士提出妨害名譽及意圖使人不當選之告訴；以及，以公然侮辱罪及總統副總統選舉罷免法第九十條之罪，正式對「台灣基進」之臉書網站發文者提起妨害名譽及意圖使人不當選之告訴。