紙風車要來新竹了！柯一正親赴宣傳　12月2場劇團、火舞一次看夠

▲時代力量新竹市立委參選人高鈺婷力邀市民出席紙風車表演。（圖／時代力量提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導



時代力量新竹市立委候選人高鈺婷2日舉行記者會，宣傳12/6（五）的紙風車卡車藝術工程與12/27（五）的紙風車劇團表演，現場請到12月6日的表演團體「即將成真火舞團」團員與紙風車文教基金會董事長柯一正到場，說明紙風車卡車藝術工程的理念，邀請新竹市民觀賞演出。

高鈺婷表示，非常感謝自己的後援會這次邀請紙風車前來新竹演出，目前安排兩個場次，第一場就在本週12/6（五）晚上19：00，於天公壇旁大草坪，由「即將成真火舞劇團」帶來表演；第二場則是由在12/27（五）晚上19：00由紙風車劇團於世博館旁廣場帶來「雞城故事」表演。高鈺婷說，特地邀請紙風車前來表演，希望為新竹市的大人與孩子們帶來歡笑，但當然更重要的是減輕爸媽的壓力，改善孩子未來生長的環境，她會為此持續努力。



紙風車文教基金會董事長柯一正也出席宣傳，他解釋，從2006年開始，紙風車文教基金會就啟動全台319鄉鎮的巡演，2014年更進一步啟動卡車藝術工程，希望將所有好的表演送到全台各地孩子們的眼前。柯一正說，相當感謝高鈺婷後援會的邀請，12/6（五）前來表演的「即將成真火舞團」是從國外參與達人秀後，一路紅回台灣，「雞城故事」更是國家戲劇廳等級的劇團演出。誠摯邀請新竹市民共同前來參與。





時代力量不分區立委候選人邱顯智表示，他自己也是兩個小孩的爸爸，新竹市是一個非常有生命力的城市，到了假日大家都煩惱說要帶孩子去哪裡玩，非常感謝許多朋友的幫忙，可以在新竹市舉辦這樣的活動，也誠摯邀請所有新竹市民前來參加。

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