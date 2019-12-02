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「韓流消風、草包現行、母雞失格」新北立委戰民進黨目標「9+1」席

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▲蔡英文新北競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝）

▲蔡英文新北競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／新北報導

2020總統立委大選倒數40日，總統蔡英文1日在新北市的競選總部成立大會，滿滿支持者擠爆板橋第二體育場，顯見綠營選情回溫。民進黨新北市黨部執行長李建興指出，面對韓流消風的情況下，新北市立委選戰部分，民進黨目標是拿下「9+1」席。

針對綠營立委選區，綠營地方人士表示，新北市是全台灣人口最多的縣市，加上新北市藍綠都曾執政過，屬於搖擺州，因此對整體選情來說至關重要，是影響全台的勝負關鍵。

地方人士提到，新北市的執政黨雖然是國民黨，不過，新北對於藍營來說，卻有整合上的困難。前新北市長朱立倫是國民黨總統候選人韓國瑜初選時的對手，初選後，朱立倫則表態拒絕擔任韓國瑜副手，朱立倫接班人侯友宜至今也尚未與韓國瑜同框。

地方人士評論，對國民黨而言，總統候選人跟新北市長就像兩顆引勤，卻無法一起運作，在如今韓國瑜選情不被看好的情況下，連帶影響立委選情，對於國民黨的新北市立委候選人來說，就像雪上加霜。至於總統選情，他分析，就算日後侯友宜真的站出來力挺韓國瑜，因為兩人特質上的不同，侯友宜的支持度恐怕也很難轉移到韓國瑜身上。

地方人士解析，新北市的選民可以分成三塊，首先是長期居住在新北本地居民，容易受到地方型政治人物影響；第二種則是早期從中南部北上、以雲嘉為主的新新北市民，這部分選民較為偏綠；最後則是新型移民，多為住在新北市、在台北上班的年輕族群。

在民進黨方面，地方人士認為，這群年輕的新北市民重視候選人特質，也很重視候選人是否提出攸關自身利益的政見。如今蔡英文聲勢佳，連帶拉抬地方選情，對於本來五五波的地方選情更加分，尤其，年輕人對香港民主抗爭相當有感。整體來說，在小英護主權，又提出不少對年輕人友善的有感政績情況下，民進黨在新北選情穩定，反觀藍營則是隨著韓國瑜庶民形象破滅，母雞形象逐漸失格，立委選情持續探底。

針對新北12個選區，民進黨新北市黨部執行長李建興提出細部分析。在韓流消風、草包現行的情況下，民進黨可望維持現有板塊，守住現任立委的九個選區，再加上由選戰新人賴品妤拿下時代力量立委黃國昌選區，目標「9+1」席。

新北市第1選區由民進黨現任立委呂孫綾對上國民黨對手洪孟楷。李建興表示，呂孫綾原本稍微落後，不過在韓流消風的情況下，連帶牽動新北選情。地方人士認為，在這一個選區，藍綠雖然都有地方勢力，不過，呂孫綾有現任立委優勢，可望守住立委席次。

新北市第2選區五股區、蘆洲區及三重區16里，由民進黨現任立委林淑芬對上國民黨的黃桂蘭。李建興說，該選區選民結構綠大於藍，林淑芬個人風格強，服務品質也很不錯，因此對民進黨來說選情相當穩定。

新北市第三選區現任立委為民進黨的余天，國民黨因覓將無著決定與蘆洲出身的無黨團結聯盟市議員李翁月娥策略聯盟，支持其參選，結果民眾黨又派出民進黨資深新北市議員李余典之女李旻蔚參戰。李建興分析，雖然因為李旻蔚的參選讓該區選情出現變化，不過，只要綠營能夠團結，對於余天的選情還是很有信心。地方人士進一步提到，民進黨將余天選區列為重點輔選，對於綠營的團結應該不成問題，看好余天連任機會。

新北市第4選區新莊區，由民進黨現任立委吳秉叡對上國民黨的陳明義。李建興指出，吳秉叡目前選情相對穩定，再加上他長期地方經營，要連任不成問題，對他的選情很樂觀。

新北市第5選區為樹林區、鶯歌區、新莊區9里，由民進黨現任立委蘇巧慧對上國民黨的黃志雄。李建興分析，蘇巧慧對幼教非常關心，問政品質很不錯，在地方經營也很扎實，還有爸爸蘇貞昌加持，選情還算樂觀。不過，民進黨還是會謹慎面對，慎防侯友宜若啟動市府支援強力輔選黃志雄，會對選情造成影響。

新北市第6選區為板橋區西區，由民進黨現任立委張宏陸對上國民黨的林國春。李建興說，目前張宏陸小有領先，不過領先幅度不算大，對手有侯友宜站台加持，必須相當小心。地方人士進一步分析，林國春和侯友宜都是警界出身，軍公教對於民進黨又有怨氣，因此會是綠營的危險因素。不過，目前選情還是審慎樂觀，張宏陸為蘇貞昌子弟兵，有蘇院長的強力加持，連任機會還是相當大。

新北市第7選區板橋區東區，由民進黨的現任立委羅致政對上國民黨對手柯志恩。李建興指出，羅致政地方組織做的很不錯，這一個選區對民進黨連任應該沒問題。地方人士說，雖然柯志恩與羅致政都有知名度，不過柯志恩在該選區少了陸戰實力，反觀羅致政地方經營扎實，空戰、陸戰都很強，因此選情顯得穩定。

新北市第8選區中和區由民進黨現任立委江永昌對上國民黨的邱烽堯。李建興分析，國民黨在該選區分裂，反觀民進黨地方整合沒問題，加上江永昌問政品質佳，這個選區應該可以守得住。

新北市第9選區永和區及中和區17里，由民進黨的挑戰者蔡沐霖對戰國民黨現任對手林德福。李建興坦承，永和對民進黨來說選情相當艱辛，是深藍鐵票倉，期待蔡沐霖靠著清新形象提升總統得票率，如果政黨得票率能得到百分之四十五，就算是選得非常好了。

新北市第10選區土城、三峽由民進黨現任立委吳琪銘對戰國民黨對手林金結。李建興指出，吳琪銘地方經營非常扎實，加上林金結不只要挑戰民進黨，還得面對無黨籍的「郭家軍」李縉穎，在藍營分裂情況下，綠營選情相對更穩。

新北市第11選區新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區由民進黨挑戰者張銘祐對戰國民黨對手、現任立委羅明才。李建興說，新店深藍不好選，不過上一屆選戰泛綠得票超過百分之七十，反觀藍營由六十幾趴掉到五十幾趴，再加上張銘祐是電視名嘴，拚選舉也很認真，民進黨想拚勝選不是沒有機會。

新北市第12選區為汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區，由民進黨推派太陽花世代的賴品妤對戰國民黨空降的李永萍。李建興分析，賴品妤形象清新，又是太陽花世代，只要賴品妤能好好發揮個人特質，這一選區沒有理由輸掉。

李建興分析，民進黨在新北立委選戰部分，除了深藍鐵票倉的第9選區及第11選區，現任優勢的9個選區都算穩定，再加上賴品妤的第十二選區，目標是拿下「九加一」席次。

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