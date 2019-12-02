韓國瑜岳父昔日狂言曝光：「女婿看我砂石業賺」所以選立委

▲韓國瑜岳父李日貴昔日狂言曝光。（圖／翻攝自東森新聞，下同）



記者林彥臣／綜合報導

時代力量立法委員黃國昌日前在臉書踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石，韓國瑜岳父前雲林縣議員李日貴昔日在議會上的狂言也遭到起底，聲稱「女婿看我砂石業賺才要選立委」。

李日貴擔任議員時的議會逐字稿指出，「那外省女婿（韓國瑜）看我砂石行業賺了2個月也知道，所以才要選立委，希望大家多支持」。

李日貴為砂石業發聲的狂言還包括，「現在省虛級化，會那麼巧，我們兩個丈人女婿，一個在地方，一個在中央，不信抄不到對方」、「人從出生到死亡，都需要砂石，連死了以後都需要砂石來砌」。

過去雲林濁水溪盜採砂石真的很難抓，加上還有民意代表撐腰，前雲林縣議員李慧如指出，「連政府機關也無可奈何啊，反正在溪邊有人在挖砂石，都會有人跟我們陳情，但是趕過去，都已經沒有現場了」。

黃國昌11月28日晚間在臉書上預告「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」，直指自己接獲檢舉，韓國瑜夫人李佳芬家族，1990年代在韓國瑜擔任立法委員期間，透過濫權手段將「河川地」硬改為「浮覆地」，滿足李家採砂牟利的需求。

▲韓國瑜競辦聲明，對黃國昌正式提告。（合成圖／ETtoday攝影中心攝、記者屠惠剛攝）



當晚韓國瑜競辦提出3點回應，李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，呼籲選舉不應針對候選人家人進行無差別的攻擊。

韓國瑜競辦在1日晚間正式發出聲明，認為黃國昌意圖使人不當選，2日上午將會委由律師正式提告。

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