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李四川見王金平「談助韓人選名單」　力拚國民黨最後整合

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▲▼王金平、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣攝）

▲王金平尚未正式出面替韓國瑜站台。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

前立法院長王金平先前被問到是否會幫國民黨總統候選人韓國瑜站台，他表示「如果理念相符的話」。然而，王、韓兩人至今互動依舊冷淡，為了幫助國民黨進行最後的整合，高雄市副市長李四川證實上月曾與王金平見面，但對方沒有表態是否支持韓。

傳聞韓國瑜原本想約王金平見面，但被拒絕，現階段國民黨內部人士都在積極拉攏兩人，希望能盡快完成黨內最後整合。對此，李四川向《聯合報》證實，上月的確有與王金平會面，對方在交談之中透露有哪些人可以助韓一臂之力，不過，對於未來是否會挺韓，則沒有明確表態。

▲▼李四川出席新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲李四川證實曾與王金平會面、談話。（圖／記者李毓康攝）

其實，王金平11月24日出席「台北市牙醫師公會2019泛藍輔選小組」造勢活動，替國民黨台北市立委候選人輔選時，曾被問到近期是否會幫韓國瑜站台，他當時回答，「只要理念能夠相符，而且他（韓國瑜）又能夠力行不二中道的話，當然我沒有不站台的理由。」

但兩人的理念究竟有沒有相符，王金平僅回應，「現在可能好像還沒有看到」，至於其他國民黨立委候選人的輔選活動，只要有時間都會幫忙，例如12月初就會去幫立委陳超明站台；這時，媒體再次追問是否會幫親民黨的人，他表示，「沒有吧！我是國民黨員，沒有沒有。」

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