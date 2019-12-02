空拍照超震撼！萬人擠爆挺小英　蔡英文新北、桃園造勢「場場滿」

▲蔡英文桃園、新北造勢都爆場。（合成圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／桃園報導

2020總統立委大選倒數40日，總統蔡英文1日在接連在六都中的新北、桃園舉辦造勢大會，每一場都被支持者「擠到滿」，曝光的空拍照畫面超震撼。總統蔡英文在新北造勢現場向支持者喊話，「我們要大贏！」強調2020大選是一場不能輸的選戰。

選戰進入最後倒數階段，力拼連任的蔡英文全台各地競選總部陸續成立，1日六都中的新北及桃園兩地接連舉辦造勢大會。「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」成立大會1日下午搶先在板橋第二運動館登場，現場破萬座椅早早就被支持者坐滿，人潮滿到兩旁的跑道以及看台區，就連後方的園遊會區也被支持者塞爆。

蔡英文致詞時表示，看到這麼多人聚集替自己加油打氣真的很高興。她問支持者，對選舉有沒有信心，現場回以熱烈歡呼聲。她向支持者喊話，「我們要大贏！」

蔡英文細數政績，這三年多來蔡政府拚經濟，讓台灣重回亞洲四小龍第一，同時，也讓台股破萬點，面對中美貿易戰更是讓台商回台，投資大爆發。在民生部分，蔡政府推減稅，靠著育兒津貼照顧年輕爸媽，以及長照2.0照顧長輩，在居住正義議題上也很努力，力推有感政策，就是要照顧到每一位人民。

蔡英文說，2010年自己的第一場選戰就在新北，讓她從學者變成更接地氣的政治人物。2020大選台灣人要透過選票告訴世界，台灣的選擇是民主自由，這是一場不能輸的選戰，懇請支持者再挺自己一次、再挺民進黨一次，「2020台灣要贏！」

接續在新北造勢場，「2020蔡英文總統連任桃園北區競選總部」、「2020蔡英文總統連任桃園南區競選總部」也相繼成立。主辦單位估計，北區及南區兩場都有超過兩萬名支持者現身相挺，總計超過四萬位支持者站出來挺小英。其中，南區造勢場會場屬長條型，整條街都被塞到爆滿，小英大進場短短110公尺的路就走了17分鐘。

賴清德在桃園場致詞時表示，這一場大選不是藍綠之爭，而是守護台灣的選舉，面對中國大陸欺負台灣，台灣怎麼能再有藍綠對抗、族群之爭。他懇請國人支持英德配，讓民進黨贏得總統大選，再一次守護台灣的主權與民主，絕對不讓台灣成為第二個香港，「我們堅定地捍衛我們國家的主權。」

賴清德嘶吼怒嗆國民黨，居然提名親陸的不分區候選人吳斯懷，他問台下支持者國民黨做的對不對，台下回以熱烈怒吼，「不對！」他怒批國民黨對不起台灣人民，請支持者一定要票投民進黨。

蔡英文也向支持者喊話，2020一定要投給願意建設國家的人，手中的選票一定要投給願意為台灣努力、拚經濟的政黨，「2020要投給蔡英文、賴清德，唯一支持民進黨。讓民進黨國會過半，蔡英文才好做事，台灣建設才會落實，台灣經濟才會更好，拜託大家，一票都不能少，2020台灣要贏！」

▼蔡英文新北競選總部成立大會，支持者擠爆會場。（圖／攝影中心攝）

▼蔡英文桃園造勢爆場。（圖／民進黨提供）