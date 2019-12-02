「是NCC還是髒兮兮？」　韓國瑜再批：媒體是台灣人的！不是民進黨的！





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前表示，要查自稱中國間諜向澳洲投誠的王立強點名的4間媒體，使國民黨總統候選人韓國瑜質疑，到底是NCC還是「髒兮兮」？韓國瑜今（2）日上午再批評國家通訊傳播委員會，還強調「是台灣人的媒體不是民進黨的媒體」。

韓國瑜2日在臉書上表示，「特定媒體混淆視聽的程度早已經是所向披靡了，再問一次到底NCC還是髒兮兮？」並且hashtag近期發生的一連串事件，「#不用懷疑小孩是我親生的」、「#法院認證我不支持一國兩制」、「#是台灣人的媒體不是民進黨的媒體」。

關於韓國瑜的小孩爭議，是因為有網友質疑，韓國瑜女兒韓冰在1996年出生，比李佳芬家族砂石事業公司「大通砂石行」在1998年起盜採砂石還早，然而韓國瑜競選辦公室日前卻發聲明說，「李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與」，所以調侃韓冰難道不是韓國瑜的女兒嗎？

針對此事，韓國瑜競選辦公室11月29日晚間再補充，李日貴的砂石事業公司「大通砂石行」成立時間為1979年（民國68年），當時李佳芬就讀高中，亦即經營事業時間遠早於韓國瑜李佳芬夫婦結婚（民國78年）前，而後1996年（民國85年）韓冰出生。黃國昌所提西螺堤防時程為1998年至2003年間（民國87年至92年），也從未說1998年是李日貴砂石公司「設立時間」。

至於法院認證韓國瑜不支持一國兩制，是他3月以高雄市長身份出訪拼經濟，民進黨議員陳致中、鄭孟洳、前市議員蕭永達及台南市議員李啟維赴高雄高分檢遞狀告發。陳致中認為，香港中聯辦為中國大陸執行一國兩制的核心單位，韓國瑜未經我主管機關授權，即進入中聯辦，同月25日又會見劉結一，表示支持九二共識，等同已實質接受一國兩制。

不過，檢方指出，韓國瑜進香港中聯辦及會見劉結一時，都有媒體貼身採訪，韓國瑜的身分也僅是高雄市長，如何能與香港中聯辦及國台辦官員約定任何有關國家主權事項？因此沒有刑法外患罪的「通謀」外國，意圖變更我國領域。

檢方另說明，韓國瑜今年4月在市議會答詢時已強調「不接受一國兩制」，今年6月雲林造勢，也提到台灣人不可能接受香港、澳門的一國兩制，有機會擔任總統，絕不會讓「今日香港、明日台灣」，難認韓國瑜有通謀外國的意圖。

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