「選舉越髒執政必貪」　韓國瑜喊：若貪污放棄假釋！把我關到死

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



記者呂欣玫／綜合報導

時代力量立法委員黃國昌28日踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。韓國瑜競選辦公室29日晚間發表5點聲明還原30年前的「選民陳情」，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。韓國瑜30日早上更下毒誓自證清白，「老話一句當選後我若貪污放棄假釋把我關到死。」

韓國瑜透過臉書批評，選舉越骯髒，執政必貪腐；選舉越清廉，執政越廉潔，更直接撂下狠話「老話一句當選後我若貪污放棄假釋把我關到死」。

韓辦29日聲明指出，這個陳年往事簡單來說，就是時任立委的韓國瑜，接受地方陳情，考量中南部疏濬建堤是民生所需，向中央爭取堤防建設，正是韓立委問政的表現。當時韓立委受西螺鎮民委託出面協調，彙整興建堤防的建議送交給台灣省水利處，由時任台灣省水利處長李鴻源進行專業評估與防洪疏濬等水利規劃，再提報給中央經濟部做決定，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。

韓辦表示，西螺大橋堤防是當時鎮公所陳情，民國88年蓋好，延續段工程民國92年完工，但李日貴先生的砂石公司在民國91年已申請停業，堤防做好之後，李家砂石公司也已停業，何來圖利之說？

對於時序問題，韓辦強調，李日貴的砂石事業公司「大通砂石行」成立時間為1979年（民國68年），當時李佳芬就讀高中，亦即經營事業時間遠早於韓國瑜李佳芬夫婦結婚（民國78年）前。而後1996年（民國85年）韓冰出生，至於黃委員所提西螺堤防時程為1998-2003年間（民國87-92年），也從未說1998年是李日貴砂石公司「設立時間」。請轉載或報導媒體，切勿以訛傳訛。

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