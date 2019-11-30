　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜出招「搞亂民調」...將影響地下賭盤？陳揮文曝真相

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／大政治大爆卦）

▲陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／大政治大爆卦）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日受訪時呼籲支持者接到任何民調電話的話，要「拒絕回答」，29日更告訴支持者要回答「支持蔡英文」。名嘴陳揮文在政論節目《大政治大爆卦》上表示，地下賭盤的數字根本就是假的，資深媒體人黃暐瀚也指出，從沒「真的看過那個盤」。

主持人周玉琴在節目上提到，許多人稱民調是一種「帶風向」，但地下賭盤又何嘗不是，那韓這一招對地下賭盤是否有影響，會不會變動？陳揮文提到，從1990年代開始，每次地下賭盤的新聞都是假的，哪一個組頭敢公開說誰讓誰幾票，「沒有人敢講，都是記者的作文比賽，都是假的，不要被地下賭盤給影響」。

陳揮文還表示，之前韓國瑜有個幹部說10月底會追平蔡英文民調，11月會黃金交叉，他看到覺得很傻眼，但現在「主帥」已經說了，要嘛不回答，或是回答支持蔡，那民調就可以不用再談了，「這一招是一個『巧』」。他也指出，他不再相信民調，因為韓的場子人那麼多，那麼熱情，民調還大輸，怎麼可能。

資深媒體人黃暐瀚也說，有關地下賭盤的事情，採訪都會聽說，但是並沒有真正看到那個盤，但據他了解，從來沒有這麼大的差距，但被媒體越做越遠，10%、15%到20%。而為何韓要放棄民調？他自己開直播的時候發現，大概100個人當中，有95個人都沒有接過民調（電話），這95人又大多支持韓，這就是測不到的部分。

ET快訊
iPhone隱藏黑科技！上滑點「耳朵」秒變監聽器　15m外也
中壢女點外送「無恥備註」把外送員當奴隸！店家一看霸氣拒接
毛加恩婚禮「全場掉淚默哀高以翔1分鐘」他悲痛送亡友：我們分不
背負7條命！　色誘殺人魔女「逃亡20年」在廈門落網
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜出招「搞亂民調」...將影響地下賭盤？陳揮文曝真相

陳水扁：「興票案」黑資料是國家機器出來的　宋楚瑜應清楚誰發動

泰簽財力證明之亂…外交部解釋「財力不設限」　網好奇：餘額100也可以？

親綠學者爆：「王立強案」是精心安排的情報戰大戲

憶韓國瑜當年送的「兩顆西瓜」　林郁方大讚：他是浪漫又惜情的人

「一起喵喵喵喵喵…」高嘉瑜燒聲唱《學貓叫》：我要拿金曲獎！

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」：砂石公司1979年就成立

黃國昌批韓陣營「可笑聲明」：明天我有空繼續開記者會打臉

號召民調投蔡英文！韓國瑜狂酸：她那麼喜歡民調　我們就給她民調

泰國簽證需財力證明挨批不對等　外交部：非針對台灣、沒財力設限

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

【社畜時代】老闆強迫我離職 我可以告他吧?!｜EP.203

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

韓國瑜出招「搞亂民調」...將影響地下賭盤？陳揮文曝真相

陳水扁：「興票案」黑資料是國家機器出來的　宋楚瑜應清楚誰發動

泰簽財力證明之亂…外交部解釋「財力不設限」　網好奇：餘額100也可以？

親綠學者爆：「王立強案」是精心安排的情報戰大戲

憶韓國瑜當年送的「兩顆西瓜」　林郁方大讚：他是浪漫又惜情的人

「一起喵喵喵喵喵…」高嘉瑜燒聲唱《學貓叫》：我要拿金曲獎！

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」：砂石公司1979年就成立

黃國昌批韓陣營「可笑聲明」：明天我有空繼續開記者會打臉

號召民調投蔡英文！韓國瑜狂酸：她那麼喜歡民調　我們就給她民調

泰國簽證需財力證明挨批不對等　外交部：非針對台灣、沒財力設限

拐杖糖熱可可太療癒！Kiehl’s Café聖誕餐點很欠吃　還能把明星商品帶回家

20歲瘋狂整型！　「20年砸千萬動刀100次」…芭比臉蛋「恐怖後遺症」出爐

韓國瑜出招「搞亂民調」...將影響地下賭盤？陳揮文曝真相

半夜3點經痛「打通男星電話」真的接了！　親自敲房門救援貼心舉動超暖

網購剁手族快看！5大電商聯名卡大比拚　最高回饋20%拿好拿滿

瘋電影／夕霧花園　日本侵略南洋史詩

iPhone隱藏黑科技！上滑點「耳朵」秒變監聽器　15公尺外也聽得到

東瀛戰神樂高明年上市！Nissan GT-R Nismo成首款日系超級賽車

日本「合掌村」2020點燈時間公布！走訪童話般的銀白世界

倫敦橋爆血案　西裝男「跳越分隔島」壓制嫌犯奪刀！英雄片曝光

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

政治熱門新聞

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

黃國昌嗆韓國瑜：有膽站出來！攤開資料辯論

親綠學者：「王立強案」是精心安排

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

泰簽財力不設限　網：100也可以？

駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」

「兩顆西瓜」讓林郁方大讚韓國瑜浪漫又惜情

扁：興票案黑資料是國家機器出來的

李佳芬氣喘發作　明取消彰化造勢

黃國昌酸韓國瑜　是忘記了、還是害怕想起來？

贈韓穿雲箭　鄉代會主席買票判刑

泰簽證需財力證明　外交部：非針對台灣

吳敦義表態！　兩條件爭取立法院長寶座

高嘉瑜燒聲唱《學貓叫》：要拿金曲獎

更多熱門

相關新聞

親綠學者：「王立強案」是精心安排

親綠學者：「王立強案」是精心安排

一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，隨後大陸公安公布他的真實身份，竟為詐欺犯。立場向來偏綠的名嘴范世平爆料，王立強案是場「精心安排的情報戰大戲」，韓國瑜肯定沒想到，一場總統選舉從「國內戰」打到「國際戰」，且對手不是蔡英文，而是美國，甚至是「五眼聯盟」。

「兩顆西瓜」讓林郁方大讚韓國瑜浪漫又惜情

「兩顆西瓜」讓林郁方大讚韓國瑜浪漫又惜情

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

黃國昌嗆韓國瑜：有膽站出來！攤開資料辯論

黃國昌嗆韓國瑜：有膽站出來！攤開資料辯論

韓國瑜酸蔡：她那麼喜歡民調　我們就給她民調

韓國瑜酸蔡：她那麼喜歡民調　我們就給她民調

關鍵字：

2020總統大選民調韓國瑜國民黨蔡英文

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

台南酒店妹整排坐好！警怒：無限期臨檢

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

嬤走不動汪胖成球　鄰居幫遛助減肥

小六童溺斃！家屬求償‥6年後法院判免賠

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

阿乃公開3人對質私訊！米砂「背著正宮糾纏孫安佐」內容曝

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面