韓國瑜出招「搞亂民調」...將影響地下賭盤？陳揮文曝真相

▲陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／大政治大爆卦）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日受訪時呼籲支持者接到任何民調電話的話，要「拒絕回答」，29日更告訴支持者要回答「支持蔡英文」。名嘴陳揮文在政論節目《大政治大爆卦》上表示，地下賭盤的數字根本就是假的，資深媒體人黃暐瀚也指出，從沒「真的看過那個盤」。



主持人周玉琴在節目上提到，許多人稱民調是一種「帶風向」，但地下賭盤又何嘗不是，那韓這一招對地下賭盤是否有影響，會不會變動？陳揮文提到，從1990年代開始，每次地下賭盤的新聞都是假的，哪一個組頭敢公開說誰讓誰幾票，「沒有人敢講，都是記者的作文比賽，都是假的，不要被地下賭盤給影響」。

陳揮文還表示，之前韓國瑜有個幹部說10月底會追平蔡英文民調，11月會黃金交叉，他看到覺得很傻眼，但現在「主帥」已經說了，要嘛不回答，或是回答支持蔡，那民調就可以不用再談了，「這一招是一個『巧』」。他也指出，他不再相信民調，因為韓的場子人那麼多，那麼熱情，民調還大輸，怎麼可能。

資深媒體人黃暐瀚也說，有關地下賭盤的事情，採訪都會聽說，但是並沒有真正看到那個盤，但據他了解，從來沒有這麼大的差距，但被媒體越做越遠，10%、15%到20%。而為何韓要放棄民調？他自己開直播的時候發現，大概100個人當中，有95個人都沒有接過民調（電話），這95人又大多支持韓，這就是測不到的部分。