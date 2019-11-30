韓國瑜傾聽之旅「全在黨部」被劉寶傑酸　韓競辦：不然你來排行程

▲葉元之。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／新北報導

韓國瑜29、30日進行台北傾聽之旅，但30日行程地點都集中辦在「國民黨中央黨部」，遭政論節目主持人劉寶傑忍不住酸「他好像除了中央黨部沒地方去了」。對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之30日受訪回應，選戰行程他們有自己的規劃，不要刻意找沒有邏輯的話題來酸，反酸劉寶傑「不然請他講一下今天應該怎麼排行程，以後都給他排。」

韓國瑜30日有6個公開行程，上午2個行程在馬祖連江縣，下午回到台北繼續傾聽之旅，然而，包括全國身心障礙者權益保障論壇、不動產仲介經紀後援會、青年後援會暨青年政策、全國體育界座談會等4個行程，地點都安排在國民黨中央黨部，劉寶傑開酸韓國瑜「好像除了中央黨部沒地方去了」，網友也狂酸根本是「電梯之旅」。

對此，葉元之30日受訪時回應，有人做節目好像刻意要找沒有邏輯的話題來酸，選戰行程他們有自己的規劃，今天活動在黨部舉辦很正常，「不然請他講一下今天應該怎麼排行程，以後都給他排，「為酸而酸很無聊。」

葉元之表示，現在希望把選戰主軸拉到國政討論，因此既昨天推出26項政策後，今天也以政策為主，希望民進黨停止抹黑，用不相干的議題干擾選戰，距離選舉剩下40幾天，應該讓選民檢驗各自的政策，他也呼籲總統蔡英文來辯論，大家好好把國政說清楚，「蔡總統現在感覺怯戰，可能平常看讀稿機，加上之前辯論經驗受挫，才用似是而非的理由拒絕辯論。」