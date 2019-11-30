站台力挺「郭家軍」李縉穎　郭台銘叮囑：絕對不可以盜採砂石、夫人干政

記者林銘翰／新北報導

「郭家軍」新北市第十選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎30日於土城舉辦競選總部成立造勢大會，特別邀鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜站台，這也是繼宋楚瑜宣布參選總統、郭台銘引發「雙押寶」爭議後，三人首度同台。郭台銘致詞時也特別叮囑李縉穎「不可以違法濫權做生意，例如盜採砂石」，也絕對不可以「夫人干政」。

▲李縉穎競選總部成立大會。（圖／記者葉南州攝）



李縉穎30日於土城舉辦競選總部成立造勢大會，宋楚瑜車隊約於上午約9點40分先一步抵達會場，但並未下車。約等到9點50左右，郭台銘抵達後，兩人再一起步入會場，也由於會場為「果凍樂園」，郭、宋二人現身也掀起不小的騷動，不少民眾上前合照。

▲立委參選人李縉穎競選總部成立大會。（圖／記者葉南州攝）



郭台銘致詞時表示，因為李縉穎是他訓練、推薦的候選人，因此必須對李縉穎約法三章。郭台銘首先要求李縉穎，若當上立委不可以違法濫權去做生意、獲取不得利益，「例如盜採砂石這種生意」。

郭台銘也要求李縉穎絕對「不可以夫人干政」獲取不得利益，也誇讚李縉穎有一位很好的夫人，要相夫教子不可以相夫干政，在家好好「0到6歲國家養」，更開玩笑地對李縉穎說「像你這麼好的人才要生三個五個都可以」。

此外，郭台銘也叮囑李縉穎要將他與宋楚瑜所規劃的國政願景，包括土城三峽科學實驗區、0到6歲國家健康養等政策帶進立法院。郭台銘說，他希望讓大家來到土城不是只想到監獄，而是可以聯想到工業區與鴻海，未來能夠將土城三峽發展成高科技園區，也讓子弟可以在地就業從事高科技工作。

▼立委參選人李縉穎競選總部成立大會。（圖／記者葉南州攝）



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