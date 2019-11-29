送達摩祝高票當選！游錫堃力挺謝佩芬、許淑華：這2個最優秀

▲前行政院長游錫堃陪同大安區立委候選人謝佩芬、信義區候選人許淑華於白蘭市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長游錫堃、民進黨不分區立委候選人游錫堃29日一早替黨內立委候選人謝佩芬、許淑華輔選，來到大安區白蘭市場掃街拜票。游錫堃扮演母雞角色，替黨內小英站台，他向鄉親喊話，要給年輕人機會，大讚謝佩芬和許淑華，「這兩個最優秀！」

游錫堃29日一早陪同謝佩芬和許淑華在白蘭市場掃街拜票，並一起吃牛肉麵直播，與網友互動。游錫堃掃街前特別送上「達摩」玩偶給兩位立委候選人。他表示，達摩的意思就是「必勝」，在日本政界很有名，台灣的蔡英文、李登輝也都有收過，這次特別送給許淑華和謝佩芬就是要送上鼓勵和祝福，「要讓她們高票當選！」

游錫堃表示，最近剛剛聽到美國之音的報導，他說十月底美國前總統雷根基金會做了民調，如果中國大陸入侵台灣，有高達百分之76的美國人會支持台灣獨立。原因是全世界都有共識台灣很重要，作為亞洲的民主燈塔，對付中國大陸極權政權，台灣的2020總統立委大選非常重要。

游錫堃提到，「2020是一場戰役，如果台灣贏，我們就會好起來，如果輸了，我們台灣跟民主都沒有了。我們一定要支持蔡英文，但支持小英不夠，民進黨國會也要過半，我們有最優秀的候選人！」

游錫堃首先讚賞謝佩芬，擁有台大、哈佛高學歷，曾經擔任過外交官，還在國安會工作過，日後進入國會，能替蔡英文在國會推動國防政策；他接著稱讚許淑華，在地深耕多年，曾經擔任四年的議員，文化、教育、內政都是其專業，以後進入國會一定能替台北市帶來更多建設。