要求10萬桶核廢遷出蘭嶼　長老怒批蔡英文用25億收買達悟族

▲長老怒批蔡英文用25億收買達悟族，要求政府將核廢料移出蘭嶼。（圖／蘭嶼部落文化基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

蘭嶼部落文化基金會今（29日）到行政院陳情，他們指出，台灣政府曾欺騙蘭嶼達悟族人，自 1982 年起將10萬多桶核廢料堆置在島上迄今，且多次承諾限期移出卻屢次政策跳票，此一令人難忍的事實，是總統蔡英文極具歷史意義的道歉中，最應該要提出具體解決方案與期程的指標議題。

總統府資政林新羽指出，蘭嶼核廢料的問題在林萬億政委、原民會、經濟部國營會、台電公司、原轉會委員代表的秘密協商下，從未以達悟族民主式參與之共識決的方式進行溝通處理，卻被執政黨以25點5億元的補償方式，還利用在選舉的當下，把核廢料議題拿來當政治上的操作，對於這樣的行為我們認為極其不當而給予嚴重的譴責。

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▲▼蘭嶼部落文化基金會要求蔡政府重新搭起平台，建立獨立且長期有效的溝通機制直至核廢遷出蘭嶼為止。（圖／蘭嶼部落文化基金會提供）

林新羽說，達悟族人經歷三十多年的陳情抗議，於2016年正式提交法案「蘭嶼核廢料貯存場處理暨補償條例」，希望核廢遷出能夠法制化，然而，佔國會多數的民進黨政府，四年來未將該法案排入優先議程裡，目前為止蘭嶼核廢移除，都尚未見到具體時程與方案，因此我們期盼的是看到一個立法與政策落實的確切時間表，這才是蘭嶼真正盼望的。

蘭嶼部落文化基金會要求蔡政府重新搭起平台，建立獨立且長期有效的溝通機制直至核廢遷出蘭嶼為止。並要求蔡英文政府必須正視達悟族人的共同訴求，包括，一、要求「蘭嶼核廢料貯存場處理暨補償條例」，列入新會期優先法案處理。二、要求政府個別建制「蘭嶼核廢處置及賠償之溝通平台」。三、要求「蘭嶼核廢料貯場設置真相調查委員會」持續性揭露與挖掘新素材。四、要求政府25億補償金，轉作核廢遷場預算，以徹底落實原住民轉型正義。

▲林新羽批蔡總統用錢收買達悟人。（圖／蘭嶼部落文化基金會提供）

