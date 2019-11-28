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創新＋不斷裂變　王令麟在南華大學分享「永不放棄」經驗史

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▲▼ 東森集團王令麟總裁親臨南華大學開講，並簽署產學合作協定。（圖／南華大學提供）

▲▼ 東森集團王令麟總裁到南華大學開講，並簽署產學合作協定。（圖／南華大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南華大學舉辦「就業力學程-創業主題班講座」特別邀請東森集團王令麟總裁蒞校演講，以「永不放棄」之主題，與大學生分享從逆境重生的創業精神，更與該校簽署產學合作協定，未來將提供南華學生至東森集團所屬公司實習與就業的機會，期能共同培育優秀人才，讓學生學以致用，並能與職場接軌，畢業即能就業。當天校內眾多師生踴躍出席聽講，亦有多位貴賓蒞臨共襄盛舉，現場座無虛席，反應熱烈。

▲▼ 東森集團王令麟總裁親臨南華大學開講，並簽署產學合作協定。（圖／南華大學提供）

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▲▼ 東森集團王令麟總裁親臨南華大學開講。（圖／南華大學提供）

南華大學副校長林辰璋表示，為提升學生的競爭力及就業率，近年來持續辦理各項講座活動邀請產業界成功人士與大學生分享寶貴的人生經驗之外，也透過與企業簽署產學合作協定提供學生實習的機會，以培育兼具理論與實務的專業人才。

林辰璋指出，東森集團事業遍布各個產業，也跨足海外市場，校內有許多系所皆能與東森集團事業體合作介接，期盼藉由產學合作的運作模式，讓學生學習到專業和實務基礎的連結，同時也能跨領域學習，朝著多元化的面向發展。同時也勉勵學子應秉持王總裁「永不放棄」的精神朝成功的目標邁進。

▲▼ 東森集團王令麟總裁親臨南華大學開講，並簽署產學合作協定。（圖／南華大學提供）

▲▼ 東森集團王令麟總裁親臨南華大學開講，現場座無虛席。（圖／南華大學提供）

王令麟分享自己的人生故事，敘述他如何面對失敗、翻轉命運，在挫折中越爬越高，開創東森王國。他提到，人生總有起伏不定，遇到困境時必須要有韌性與堅持，人生就是要接受挑戰，才能突破逆境再創高峰。

王令麟總裁娓娓道來集團版圖的擴展，在當年電視台只有無線三台 （台視、中視、華視）的年代，42歲的他於1997年開創東森電視，並立志打敗無線三台，當時東森電視更是台灣營收第一的媒體品牌，也是台灣第一個國際化的媒體品牌。

王令麟說，他的人生並非一帆風順，一路走來風風雨雨，雖然在事業高峰時期集團營收650億，也曾在一夕之間因家庭變故跌入谷底，事業版圖只剩下東森國際，即使遭逢人生的大風雨，他仍堅定自己的信念重新開始，從創立森森購物、東森新聞雲（現為ETtoday新聞雲）、寵物雲、東森直銷之外亦併購分眾傳媒、自然美等，一步一腳印再出發。

他說，事業的經營，從來不是一條容易的路，要能堅持，突破難關，並要時時注意，創新不斷裂變。

王令麟強調，創業歷程，就是不斷創造公司價值，他所創造的事業，沒有一個是短期可以獲利的，創業必須要有遠見及永續發展的信念，事業才能穩健成長。

王令麟指出，現在時代變化得太快，所以要時時關注市場變化，並且留意領導業者以及競爭對手的趨勢與導向，看到商機之後，就要用創意競爭，並且勇於嘗試。

最後，王令麟特別勉勵大學生，身處在現今網路時代，事業雲端全球競爭激烈，人才也相對面臨選擇，所以學習英文與培養世界觀是很重要的，擁有語言能力以及具有國際視野，如此的寬度和深度才能走出不一樣的人生，無論是求學獲是在職場上都要有不怕困境與面對艱難的精神，只要秉持「永不放棄」堅毅的態度，就能為自己開創出美好的未來。

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