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東森王令麟親臨南華大學開講　簽署產學合作協定培養優秀人才

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▲▼王令麟南華大學演講，產學合作簽約 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟（右）、南華大學副校長林辰璋（左）共同簽訂產學合作協定，期望透過東森旗下事業體的豐富資源，減少學術與實務落差，讓學生對產業有更多了解。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／嘉義報導

東森集團總裁王令麟特地南下嘉義到南華大學，在「就業力學程」創業主題班帶來精彩演講，他以自身一路以來的創業歷程，分享如何在逆境中創生、永續經營企業，吸引近300位師生、校友、當地企業人士到場聆聽，同時也在眾人見證下，與副校長林辰璋共同簽訂產學合作協定，期望能夠強化學術與實務的接軌，培養更多優秀的未來社會人才。

東森集團旗下擁有ETtoday新聞雲、東森購物、草莓網、東森直銷、自然美、東森房屋、東森寵物雲等線上線下管道，新零售與新媒體加乘，帶動事業群整體業績年年往上攀升之外，也樂於提供豐富資源協助學術界，透過產學合作，增加學生在業界的實習、就業機會，另一方面也可藉由學術界在專業領域的研究，精進產業的研發需求。

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▲▼王令麟南華大學演講，產學合作簽約 。（圖／記者徐文彬攝）

▲除了簽訂產學合作，王令麟也與南華大學師生分享自身的創業歷程。

王令麟表示，過去20幾年來，東森經由建教、產學合作與學術界維持良好關係，對於此次與南華大學簽訂產學合作，未來合作面向將著重在東森管理學院，包括東森複合運營管理學院、東森生技美妝學院、東森寵物教育學院，除協助學生未來出社會後可以面對國際化，還能夠「唯才是用」。

以ETtoday新聞雲為例，王令麟特別提到，副總編平均年齡30歲左右，其中有年僅27歲就破格升為年輕副總編，此外，東森有40%的人年薪超過百萬，年輕人在東森不但可以得到好的機會與挑戰，更可以賺到錢，也因此自然可以吸引好的人才加入，讓企業有好的競爭力。

▲▼王令麟南華大學演講，產學合作簽約 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林辰璋（左）認為，東森集團的規模以及南華大學的辦學特色，相信雙方後續可以發展好的合作關係。

林辰璋指出，產學合作可以讓學生對企業有更多認識，甚至進入社會後變成企業的好員工，以東森集團來說，旗下很多事業體可以提供實習或就業等機會，對學生是利多。在專業部分，南華大學的資訊所、藝術設計所、社會科學、科技學院等幾個特色院所，與東森集團的資源規模結合下，相信雙方在後續可以發展好的合作關係。

東森集團積極與全台各大專院校建立產學聯盟，目前已簽約的包括台北醫學院、政大、陽明大學、中國醫藥大學等多達10幾間，而像是ETtoday新聞雲今年也分別與世新大學、銘傳大學合作，透過各種多元合作模式，讓年輕學子融入並了解產業，減少學用落差，畢業後可以快速成為社會即戰力。

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