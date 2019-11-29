王令麟創業越挫越勇　勉勵年輕學子「永不放棄」

▲東森集團總裁王令麟（第一排中）特別南下嘉義到南華大學開講，與師生們分享如何在逆境中創生、永不放棄。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／嘉義報導

東森集團總裁王令麟28日親臨南華大學開講，他以自身一路以來的創業歷程，分享如何在逆境中創生、永續經營企業，精彩演講吸引近300位師生、校友以及當地企業人士到場聆聽，面對莘莘學子們，除了勉勵要有「永不放棄」的精神，對於擁有創業夢的人，他更提到「永遠沒有先行者，只有實踐者」。

王令麟走進校園與學生們展開一場跨世代的對話，他在演講中提到，儘管身為企業家第二代，在職場上打滾卻不似眾人所想的一帆風順，而是苦幹實幹，從最基層的倉庫管理員做起，經歷各種歷練，一路往上爬，尤其父親王又曾的「有本事自己出去闖」這句話更是激勵了他，在1997年、42歲時創業成立東森電視，1999年再創台灣第一個電視購物，2004年來到人生事業高峰，集團年營收達650億營收，光是薪水一年就發放60億給7,000名員工。

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▲面對人生的大起大落，王令麟不放棄的精神，讓他在事業上越挫越勇。

後來雖然捲入力霸案4進4出監獄，事業版圖慘遭易手，王令麟出獄後卻是越挫越勇，事業更上一層樓，再創東森新巔峰，在56歲創立了東森新聞雲，目前日均流量超過1,500萬，是台灣媒體數位媒體第一名，營收也是第一；63歲投入毛小孩市場創立東森寵物雲，在短短一年的時間，已經成為台灣最大的線下寵物通路，現有92家門市，目標拓展至250家。

此外，有感於年輕人的支持，再加上被王偉忠一句話「台灣已經十年沒有出歌手，我們來幫幫年輕人」所打動，王令麟去年不惜斥資上億製作費用，自製歌唱選秀節目《聲林之王》，播出後在海內外受到廣大迴響，更榮獲第54屆金鐘獎「綜藝節目獎」肯定，成為全台灣第一家敲響金鐘的新媒體，而這一切的背後動機，全是為了讓有夢想的年輕人站上舞台發光發亮。

▲「我們取之於年輕人，應該要幫助年輕人」，王令麟提到，《聲林之王》播出後受到廣大迴響，更榮獲第54屆金鐘獎「綜藝節目獎」肯定。

縱使王令麟的人生經歷大起大落，在商場上也經常被以「霸氣」形容，但他認為，與其說是「霸氣」，不如說是「堅持」、「持之以恆」，當一名企業家，必須知道時代趨勢、預知未來，若覺得方向對的時候，就要不放棄，繼續下去，也因此才能讓台灣的音樂、新聞、商品走到海外，具備打國際盃的能力和機會，「信仰與信念讓我能堅強，現在的我64歲，很快樂，真誠面對人生，仍然懷抱夢想」。

「別人是從工作中賺錢，我是從工作中找到快樂，看到大家成長、賺到錢，更是我的快樂」，王令麟也提到，經營事業從來都不是一條容易的路，因為未來變化太快，必須小跑步跟緊，時時關注市場變化，懂得及時應變，要能堅持，突破難關，每天革自己的命，不斷創新裂變。而處於網路時代，面對雲端競爭、人才競爭，他從自身例子勉勵年輕學子們，未來進入職場，除了要培養自己擁有「永不放棄」的人格特質，英文與世界觀也很重要，把心胸打開，讓世界走進來，打開視野，才不會被淘汰。