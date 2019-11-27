芒草季熱點+1　陽明山花鐘旁得意狗兄妹萌穿和服揪你來打卡

▲位於陽明山花鐘旁的得意狗公園椅成為年輕人喜愛的打卡熱點。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

11月正是陽明山上芒草盛開大顯「迷茫美」的夢幻季節，吸引許多網美網帥紛紛上山追芒草浪！今(11/27)起，陽明山又多了一個全新話題打卡熱點，在知名景點「陽明山花鐘」旁，由東森文化基金會贊助種植並養護的100株櫻花樹及一對超萌得意狗兄妹，正在迎接大家到來，揪大家一起拍照打卡讚爆IG、FB！

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▲這兩隻「得意狗」正是東森購物的吉祥物「得意」哥哥及「如意」妹妹。

事實上，這兩隻「得意狗」正是東森購物的吉祥物「得意」哥哥及「如意」妹妹，他們是一對雙胞胎牧羊犬，帶有白灰相間的柔軟毛色及圓滾滾的可愛萌樣，長期受到大小朋友們的熱烈喜愛！這次兩汪位於陽明山花鐘前，特別搭配日式庭園造景，身著色彩繽紛的春日浴衣，撐著可愛的櫻花色小傘，既可遮陽防曬又可擋雨防風，悠閒又愜意地坐在櫻花樹下賞花。

▲超萌的得意狗公園椅立刻吸引遊客目光爭相拍照。

好奇該如何找尋兩隻超萌得意狗的正確位置嗎？兩座公園椅就座落於最著名的陽明山花鐘旁「櫻花溪流區」，該區每年2月陽明山花季期間大量櫻花齊綻放的絕美景致，往往令人嘆為觀止，年年吸引近百萬遊客聚集賞花、拍照，預估東森文化基金會設置的這兩座得意狗公園椅將為該區增加打卡新亮點。

▲東森文化基金會董事長王令麟（前排中）與台北市長柯文哲（右）一同在陽明山花鐘旁種下櫻花樹。

▲台北市長柯文哲大讚東森不只種樹還加碼認養維護是企業認捐典範。

東森文化基金會董事長王令麟於今日與台北市長柯文哲一同赴陽明山花鐘旁櫻花溪流區種植櫻花樹，以實際行動響應北市府「全面綠化、種樹不砍樹、改善熱島效應」的都市政策，此次東森文化基金會不僅一口氣種植百株寒櫻，更認養該區全年度的養護經費，令柯文哲大讚東森集團的完整配套成為企業認捐的典範，而花期長、開花量大的寒櫻預計將在明年2月陽明山花季盛開，相信屆時將成為北市最熱鬧的打卡點，更期待能吸引國際目光，再破陽明山花季旅客百萬人次新紀錄。

▲認養新典範！王令麟攜手柯文哲 陽明山植百株櫻花樹。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪)