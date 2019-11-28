震撼世代民調／蔡賴配48.5％支持度第一　民進黨政黨票超越國民黨

▲韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

距離2020大選僅剩1個多月，根據「震撼世代網路媒體平台」委託民調專家戴立安及畢肯市場研究股份有限公司所做的最新民調，「蔡賴配」以48.5％的支持度，領先國民黨的「韓張配」、親民黨的「宋余配」。此外，國民黨不分區名單屢受外界質疑，民調指出，民眾對於國民黨不分區名單不滿意超過五成。

「震撼世代民調」28日發布最新民調，民進黨蔡賴配以48.5％的支持度，領先國民黨韓張配的25.6％，幅度達到22.9個百分點，而親民黨宋余配加人戰局，拿到了9.1％的支持度，對整體總統大選態勢影響不大，和之前外界的預估有相當大的落差；其中，民眾對於韓國瑜的不信任度高達62.9％，遠高於蔡英文的38.7％。

而國民黨總統候選人韓國瑜捲入「炒房糾紛」，「震撼世代民調」顯示，在新北市大票倉，竟然有近兩成的人對韓國瑜印象變差，而在台北市也有13.6％的選民，對韓國瑜印象變壞。而一向支持藍營的桃竹苗，更是對韓國瑜印象變差比率的第一名，有百分之24.1％。而六間房屋事件，全體平均對韓國瑜印象變差的比率是19.2％，對韓張的選情無疑雪上加霜。

至於藍綠的不分區名單的滿意度，「震撼世代民調」指出，國民黨部份不滿意超過五成，達到51.6％；民進黨不滿意的不到兩成，只有18.3％。

另外，政黨票部份，「震撼世代民調」分析，民進黨得票比率己經超越國民黨，達到30.7％，國民黨只剩下27.3％，可見得不分區名單也對政黨支持度造成嚴重衝擊。而在這次民調中，民眾黨得到9％的支持、親民黨4.1％、時代力量3％，而得票數要超過5％才能分得不分區立委席次，超過2％可以每年分得政黨補助。

「震撼世代網路媒體平台」民調委託戴立安及畢肯市場研究公司在2019年11月24日至25日，以電話成功完訪1073人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為±3.0％。

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