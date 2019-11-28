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黃定和選宜蘭立委端出牛肉　五大主張挺宜蘭、經濟民生最優先

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▲▼無黨籍選宜蘭立委的黃定和，提出五大主張挺宜蘭好生活政見。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼無黨籍選宜蘭立委的黃定和，提出五大主張挺宜蘭好生活政見。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

標謗不分黨派、不分藍綠，無黨籍選宜蘭立委的宜蘭縣議員黃定和，28日提出五大主張挺宜蘭好生活政見，黃定和強調參政25五年，一直秉持民意優先、全民執政的理念，服務從來不分藍色或綠色，看見需求、爭取建設、苦民所苦、創造福利，是他一貫的堅持，選立法就是希望能夠真正落實他為民謀福的從政理念。

▲▼無黨籍選宜蘭立委的黃定和，提出五大主張挺宜蘭好生活政見。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼無黨籍選宜蘭立委的黃定和，提出五大主張挺宜蘭好生活政見。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

黃定和28日表示，為了追求宜蘭、台灣的公平正義，為了爭取宜蘭人渴望的建設與福利，提出五大政見主張，希望能夠為宜蘭、為台灣，找到更好的生活。

五大政見主張分別是：

「交通建設全力拚、高鐵伸延要高架」
一、 拚出交通建設：聯外轉運，四通八達
1、加速鐵路高架。2、落實北宜高鐵。3、增建東西向路網。4、普及大眾運輸接駁系統。5、廣設路外停車場。

「社會公義全力拚、公平正義幸福城」
二、拚出社會正義：讓百姓安居樂業
1、落實居住正義。2、扶助弱勢族群。3、確保國土資源。4、注重農漁勞工權益。

「民生經濟全力拚、青年就業沒煩惱」
三、拚出經濟民生：青年及就業政策
1、創造就業機會。2、成立青創基金。3、補助青年首購房貸。4、友善育兒政策。

「社福長照全力拚、安居樂業有保障」
四、拚出福利醫療：爭取婦幼權益和老人照護
1、提昇婦幼安全。2、友善托育環境。3、增加生育補助。4、保障婦女權益。5、加強重症醫療。6、增加關懷據點。7、補助長照服務。8、廣設老人日托。

「教育環保全力拚、永續環境顧子孫」
五、拚出永續發展：宜蘭價值，向下紮根
1、推動雙語教育。2、改善教學環境。3、保障弱勢就學。4、堅持環境永續。

黃定和指出，誠如新北市長侯友宜所言，多年來台灣因為太多的政治，許多重要的民生經濟法案反而被嚴重的忽視，導致近20年台灣的經濟空轉、物價上漲、薪水停滯，普羅大眾生活壓力巨大，每年的自殺率居高不下。

而他選立委，是希望能夠倡導中央施政聚焦民生經濟、維護社會公平正義，保護台灣環境永續，為下一代建構一個安居樂業宜居的好環境。

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