蔡其昌為台中莊競程助選　抨擊國民黨是「詐騙詛咒集團」

▲▼卓榮泰、蔡其昌陪莊競程掃街，受到民眾熱情回應，有攤商更送上粽子。（圖／莊競程競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨主席卓榮泰及立法院副院長蔡其昌，28日陪同台中市北北屯選區立委參選人莊競程掃街拜票，對於國民黨副總統參選人張善政詛咒行政院長蘇貞昌「再講酸語，就讓他回去住院」一事，蔡其昌痛批，張貴為副總統參選人，竟然詛咒行政院長要去住院，已經超越台灣人民善良的價值觀，國民黨根本就是一個詐騙加詛咒的集團。

卓榮泰和蔡其昌28日上午抵達台中市北屯區，一起陪莊競程到金谷市場拜票，所到之處，受到市場攤商以及買菜民眾熱情歡迎，還有賣粽子的攤商，主動送上一串粽子預祝「包中」，現場凍蒜聲不斷，一行人還到雞肉飯店家，享用午餐並進行直播。

▲卓榮泰、蔡其昌和莊競程一起品嚐火雞肉飯，並全程直播。

卓榮泰表示，蔡總統3年來所累積的執政穩定、經濟發展及種種改革，已經讓民眾感到這是一個持續向前進步的政府，對她的信心也愈來愈強烈，最重要的是取得國際上對台灣整體發展以及在國防自主、內政穩定的信任，這也證明台灣是完全正常且穩定的國家。

蔡其昌說，莊競程是一位非常優秀的人，如果不讓他當選北北屯區立委，實在損失太大了，所以特別邀請卓榮泰主席，一起在選戰最後40幾天，再幫莊衝刺，他相信莊競程的條件絕對優於對手。

蔡說，台中說市長換人，但空氣沒有換新，高雄說發大財，也沒有發大財，人民開始了解國民黨這些政治人物，每逢選舉都在騙，更糟糕的是，貴為國民黨的副總統參選人，竟然詛咒行政院長蘇貞昌要去住院，已經超越台灣人民善良、良善的價值觀，不是住院就是得痔瘡，難道對手只會講這些話嗎？相信台灣人民會看在眼裡。

台大醫工博士、現任交大助理教授的莊競程指出，2020的選舉不是他一個人的選舉，而是所有台灣民眾，共同來守護國家主權與自由民主之戰，未來他希望用其所學，不管是在教育、醫療、長照、建設等各種領域，都能提供科技專業的協助，來造福鄉親大眾。同時也讓家鄉注入年輕的新活力，讓北北屯未來更好。

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