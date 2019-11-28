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花生大戰！蘇治芬批「說謊、能力有問題」　張麗善跪哭包青天廟並提告

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▲雲林縣長張麗善28日於四湖鄉海清宮包青天廟，下跪祈請包青天替她與農民做主，張麗善說決心向惡意抹黑誣陷宣戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善28日於四湖鄉海清宮包青天廟，下跪祈請包青天替她與農民做主，張麗善說決心向惡意抹黑誣陷宣戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣花生崩盤和護盤大戰，引爆民進黨籍立委參選人蘇治芬和縣長張麗善「兩個女人」戰爭，也同時拖連同選區的立委張嘉郡一起大混戰，蘇治芬27日在臉書痛批張麗善「說謊、能力有問題」，張麗善28日跑到四湖鄉海青宮包青天廟下跪，請包青天替天行道，激動到語氣哽咽並說要去地檢署提告蘇治芬加重誹謗。

花生是雲林縣重要農產品之一，今年受氣候影響花生產量減少，產地採收初期收購價格每台斤約46至48元，較往年高，11月12日農委會公布明年花生進口決標資料後，產地價格明顯下跌，政府中央農委會、民進黨立委蘇治芬等認為「有菜蟲」在作怪，雲林縣府則認為是農委會自己搞砸了。
▲雲林縣長張麗善28日於四湖鄉海清宮包青天廟，下跪祈請包青天替她與農民做主，張麗善說決心向惡意抹黑誣陷宣戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善向包青天稟明提告原委，一度哽咽眼匡泛紅。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬27日在臉書寫下
「 閉嘴 」⋯
我可不可以請張麗善縣長閉嘴？
1.沒有人當縣長，還公開説謊，説11/12政府已開放花生進口⋯
2.沒有人當縣長，當到讓農糧署長指責，花生價格崩跌，妳當縣長不覺可恥嗎？
3.花生販聯合不進場收購，農會也聯合抵制農委會的搶救花生計畫。就沒聽妳為花生農講過一句「人話」。
4.某農會總幹事還打電話給某花生加工廠，要他不要配合收購花生，我聽了後，只能駡句三字經。
5. 連水林許山埜鄉長都會反應，向農民收購後，應請合作社儘速全力載運花生，不要讓農民等待而產生疑問。今天許山埜鄉長甚至調動運輸車輛協助合作社載運。
請問張麗善，妳做了什麼？妳協助了什麼？
我只想説，妳「閉嘴」吧
妳的能力真的⋯⋯有問題

張麗善愈看愈火大，28日上午在農業處長魏勝得，土庫、麥寮等多個農會總幹事陪同下到海清宮，向包公表達自己捍衛農民權益決心，並請包青天主持公道，張麗善表示， 11月18日在民進黨議員議會質詢下，拿出11月12日農委會花生進口決標資料，將花生價格暴跌的事實與問題點出來，卻遭到有心人惡意斷章取義，於網路散播謠言，且對名聲與清譽造成嚴重影響，將於下午前往雲林地檢署提出告訴。

▲雲林縣長張麗善28日於四湖鄉海清宮包青天廟，下跪祈請包青天替她與農民做主，張麗善說決心向惡意抹黑誣陷宣戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善與律師出示蘇治芬陣營於路邊架設大型看板圖片。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善28日於四湖鄉海清宮包青天廟，下跪祈請包青天替她與農民做主，張麗善說決心向惡意抹黑誣陷宣戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善出示「花生之亂」時序錄指出，11月12日農委會花生進口決標資料已公布，她在18日民進黨議員議會質詢下才拿出反駁。（圖／記者蔡佩旻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【其他新聞】

►議員要求縣府澄清花生進口謠言　張麗善出示紀錄表反駁

►雲林花生議題延燒　蘇治芬對不實言論意圖影響選情提告

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