韓國瑜稱不得不選總統　朱立倫自嘲：我也是不得已不能選

▲朱立倫、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、高雄市政府提供）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜接受媒體專訪時提到，「我豈好選哉，我不得不選哉」。對此，前新北市長朱立倫自嘲，「我也是不得已不能選」。

韓國瑜接受《鏡週刊》專訪時，針對過去一年的變化，以孟子的話改編表示「我豈好選哉，我不得不選哉」，表達自己並非那麼想選總統，只是不得不出來參選。

對此，朱立倫28日南下高雄替黨內立委候選人黃韻涵輔選時受訪表示，「我也是不得已不能選」；至於共諜案是否影響選情，他認為須謹慎面對，不要變成政治操作，畢竟牽涉國家安全，不能隨意抹紅或抹黑對手，提醒民進黨若刻意操作，卻發現是假案的話，屆時社會對國家安全的信任度會受到影響。

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