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9歲女兒內褲沾血飄異味！自曝「驚人真相」：有東西進去…媽脫下一看嚇壞

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▲▼女童下體出現異物，讓媽媽嚇壞了。（圖／CFP）

▲女童下體出現異物，讓媽媽嚇壞了。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名9歲女童雯雯（化名）近日下體出然出血，內褲還不斷飄散異味，讓媽媽嚇得趕緊帶她就診。婦產科醫師檢查後表示，女孩的下體裡出現少量「折成條狀的紙巾」才會出血受傷。雯雯事後向媽媽坦言，自己因為好奇，所以將紙巾放進體內，但是又害怕被責罵才會遲遲不敢說。所幸女童及時治療後已無大礙。

據《錢江晚報》報導，杭州市婦產科醫院近日來了一位相當年輕的女性病人，女童媽媽表示，雯雯的下體在幾天前突然飄出大量異味，沒想到脫下內褲一看，竟然還伴有不少血跡，她趕緊問對方為什麼會這樣，這才知曉原因。媽媽告訴醫師，「就是紙放進去了，怎麼會出血？會不會把子宮弄破了？會不會影響以後生育？」

▼女童因為好奇，所以將紙巾放進體內。（示意圖／CFP）

▲▼紙巾。（圖／CFP）

倪笑玲醫師檢查後表示，「兒童生殖道非常脆弱，這個時期性器官沒有發育成熟，性激素還很低，陰道的菌群​​沒有很好的建立，陰道的黏膜也很薄，彈性伸展性都不好，所以抵抗力很弱，異物放進時容易擦傷，也非常容易感染，引發出血、潰爛等一連串症狀，嚴重的話還會間接感染到子宮輸卵管，進而影響以後的生育。」

醫師再指，因為女童年紀尚小，無法進行陰道鏡檢查，很多孩子也不好開口說出自己放置異物的情況，因此通常需要根據臨床表現結合超音波，甚至是核磁共振的檢查才能最後確診。醫師最後透過無傷子宮鏡檢查，才順利取出雯雯體內的異物。

倪笑玲說，自己過去看診的案例中常碰到將異物塞入陰道的孩子，取出的異物中包含電池、橡皮筋、髮夾等都有，有些金屬異物甚至腐爛了，情況相當危險，「一般都是在孩子喊疼或者是家長發現孩子內褲上有分泌物才來就診。建議日常生活中，媽媽可以提醒孩子不要做，並隨時留意女孩陰部有無異常情況。」

▼所幸雯雯接受治療後已無大礙。（示意圖／CFP）

▲▼女童因為好奇，所以將紙巾放進體內。（圖／CFP）

她也說，家長除了要及時將孩子送醫就診外，還要詢問女孩近期的生活情況，比如最近是否有拿玩具等物品在陰部玩耍，又或者說，在幼兒園及學校裡，有無其他人員對女孩進行不正當接觸，家長要注意語氣要緩和，不要引起孩子的恐懼感。

另外，青春期是性啟蒙時期，孩子往往會對性產生極大的好奇與幻想，這也是正常現象；父母不僅要關注孩子的學業，還要關心其生活狀態，要引導孩子形成正確的性觀念，幫助孩子解決困惑，並且避免責怪孩子。

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