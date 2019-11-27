想讓腦麻女重新投胎！他用塑膠袋悶死11月大嬰自首…法官輕判3年2月

▲黃男為了讓患有腦麻的女兒重新投胎，竟用塑膠袋將她活活悶死 。（示意圖／LibreStock）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園市龜山區44歲的黃姓男子2018年2月7日下午趁妻子外出時，因想讓患有腦性麻痺的女兒「重新投胎」，竟拿塑膠袋將她活活悶死，犯後打電話向警方自首，「我殺了女兒」。桃園地院審酌黃男犯後主動自首，完全配合偵查，不逃避接受裁判，27日依家暴殺人罪，輕判黃男3年2月有期徒刑（家暴殺人罪最重可處有期徒刑7年），褫奪公權2年。全案仍可上訴。

黃男到案時自稱患有憂鬱症，11個月大的女兒一出生就被診斷出腦性麻痺，他為了專心照顧孩子乾脆辭職，家中經濟則由任職會計的妻子一肩扛起；7日下午4點多他趁著妻子外出不在家，用塑膠袋套住女兒頭部，等到孩子不動了才自行打電話到派出所自首說，「我殺了女兒。」

檢方偵訊時黃男供稱，他因擔心女兒長大之後會受到外界異樣的目光，加上照顧病患十分辛苦，事發當天一時情緒低落才會痛下殺手，想讓女兒「重新投胎，人生重來」，這樣就不用面對未來比起一般人還要艱辛的生活。

據法醫解剖發現，女嬰顏面因遭外力施壓，頭部出現大片血腫，又塑膠袋上也有採集到黃男指紋及女嬰DNA，確定黃男犯行屬實。法官審酌黃男已成年，故意殺害兒童本應加重犯行，但考量他犯後主動自首，且完全配合偵查，不逃避接受裁判，得減輕其刑。桃園地院27日依家暴殺人罪，輕判他3年2月有期徒刑（家暴殺人罪最重可處7年有期徒刑），褫奪公權2年。全案仍可上訴。

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