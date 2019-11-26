開車帶3子尋離家妻子…爸「分神滑手機」下秒衝出路面落水！2幼女全溺亡

▲爸開車看訊息致車落水，2幼女全溺亡。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省百色市一位年輕人妻日前因為和丈夫吵架，心灰意冷離家出走。丈夫開車帶著3個女兒，前往岳父母家欲挽回但無果，在返家途中回覆訊息時，致使車輛衝出路外，當場掉下水庫。可悲的是，車上2個幼女落水後溺亡。

據《看看新聞》報導，李姓丈夫21日晚上7點多駕駛一輛小車行駛至百色市右江區汪甸鄉兩琶村村部附近路段時，企圖看手機訊息，讓車失控衝進水中。

李男稱，「我當時開六七十公里每小時，因為手機一直響，就拿手機看了下微信，沒想到前輪掉下了路邊，當時我慌張，就腳踩油門到底，車左右搖晃就衝出了路邊，在水中滾了兩圈，然後就有水猛灌進車裡。」

他趕緊逃生，爬出車後將大女兒拉到車頂，但是卻怎麼也找不到剩下的2個女兒。李男回憶，「當時我很慌，掙扎一會之後解開安全帶然後順著浮力往上爬，從已經破裂的窗戶爬出來後，看到大女兒在水中，就趕緊把她拽上了車頂，可是一直沒找到其他兩個孩子。」

▲爸回憶事發經過。（圖／翻攝自看看新聞）

隨後，李男掰斷行李架，勾住了岸邊一個小竹竿，才自救爬上岸，並找到附近村民求救。此時，大女兒獲救了，但1歲多的二女兒和8個月大的三女兒仍然失蹤。

當晚，接到報警後，百色市右江區政府組織消防、公安等部門全力展開搜救工作，但經過近3個小時的緊張搜救仍一無所獲。經檢測，排除李男酒駕、毒駕嫌疑。

次日早上8點多，兩具兒童的遺體漂浮在河面，被附近村民發現後打撈上岸。經李男及家屬辨認，確認為事故中失蹤的兩個女兒。

有知情網友透露，「這新聞是我們這邊發生的，這男的在外找小三同居把老婆氣走了，去找老婆路上發生的悲劇」。對此，網友氣炸紛紛表示，「不配做父母，可憐的孩子」、「珍惜生命，開車不要看手機，心疼孩子」、「他會負法律責任嗎，這也是過失殺人吧」、「最慘的是兩個小孩為此買單了」。

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▼車輛被打撈上岸。（圖／翻攝自看看新聞）



