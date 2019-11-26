不要被角色綁得那麼緊！洪仲清心理師助媽媽找回愛自己的方式

▲洪仲清臨床心理師分享從懷孕到產後母親角色的心理調適，幫助媽媽們重新找回愛自己的方式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

從懷孕開始，女性就多了「媽媽」這個身分，關於當媽媽，不管老手、新手都迷惘過，要怎麼樣才能當一個「夠好」的媽媽？花蓮慈濟醫院婦產部日前舉辦媽媽教室「相信自己是夠好的媽媽」講座，由洪仲清臨床心理師分享從懷孕到產後母親角色的心理調適，幫助媽媽們重新找回愛自己的方式。

「孩子哭鬧不想上學，媽媽心好累！」幽默的舉出生活中常見的親子問題，讓在座的家長們笑聲不斷。現今社會對於「媽媽」這角色的標準與期待特別高，要會照顧孩子、照顧先生、照顧家庭等等，照顧這麼多人，卻常常忘了照顧自己，在大眾期待與標準的壓力下，媽媽容易失去自信，甚至懷疑自己是不是做得不夠好，洪仲清臨床心理師表示，社會用非常理想化的標準或是負面的指責，讓媽媽得不斷付出、不斷的掏空自己，其實媽媽可以有不同的扮演方式，來寬解自己，不用被這角色綁得這麼緊，因為綁越緊心裡也不舒服，導致把負面情緒帶進家庭裡。

▲花蓮慈院媽媽教室「相信自己是夠好的媽媽」講座，吸引超過一百位的媽媽帶著先生與孩子一起參加。

臨床心理師洪仲清指出，媽媽也是一個「人」，除了基本的生理需求、安全需求之外，心理部分的需求也須滿足，如社交需求、尊重需求、自我實現需求等，建議媽媽們可以從「人與媽媽角色的分開」來練習，先將自己照顧好，包含生理健康、心靈健康等。

洪仲清說，這心理動作對媽媽來說很重要，因為不少人是無法分開這兩者，甚至有些人不當媽媽後，反而無法生活，在只滿足自己的時候還會產生罪惡感，所以鼓勵媽媽拿開角色後，可以去閱讀、進修，做自己想做卻沒機會做的事情等等，洪仲清也溫柔提醒，當孩子情緒讓媽媽感到不舒服的時候，請記得他不見得是針對個人，而是針對媽媽這角色，希望用這個方式，可以讓媽媽們對自己寬解一點。

▲洪仲清臨床心理師（左四）、花蓮慈濟醫院婦產部陳萱醫師（左五）與媽媽教室團隊。

花蓮慈院副院長陳培榕與婦產部主任朱堂元分享，洪仲清老師在心理諮商部分相當有經驗，不只寫了相關文章也出版了不少相關書籍，透過他專業的經驗分享，希望能促進媽媽們將來與孩子的親子關係。花蓮慈院婦產部醫師陳萱表示，婦產科醫師基本都是針對媽媽的生理與寶寶的部分來關心，但其實一個人不只有生理，還有心理部分，所以希望做到對媽媽們的身心呵護。

花蓮慈院媽媽教室邀請專業講師傳授實用的知識外，現場還備有月子餐、滿月蛋糕等豐富的小禮物，吸引超過一百位的媽媽帶著先生與孩子一起參加。花蓮慈院婦產部預計在明年一月十六日舉辦媽媽教室「臍帶血超展開&產後瘦身」課程，歡迎媽咪們攜伴一起來上課。

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