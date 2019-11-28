回收車滿了！5人要丟「完整紙箱」　司機下車勸說哭了：你們欺負我太可惡

▲原PO當下對民眾說，「大哥們，可以的話，麻煩你們在家有時間的時候，盡可能幫我們拆解紙箱。」（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名清潔隊回收車司機發文分享，他看到有5人拿7、8個完全沒拆解的紙箱，於是下車進行道德勸說，結果一群人的舉動讓他直呼，「哥的眼淚很珍貴，不容許你們這樣欺負我，然後我眼眶就濕潤了。」該文短短13小時就獲得超過1.4萬人按讚。

「我只是隨便說說，結果你們卻是這麼認真。」原PO於27日在「爆怨公社」臉書社團以倒反法說，「抱歉，我想抱怨一些民眾，你們真的太可惡了。」

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原PO分享事發經過指出，當時因回收量太大，後面車廂滿起來，這時又有5人拿7、8個完全沒拆解的紙箱，要丟上來回收車，「但是這樣超滿的，後面助手很難做事情。」

▼原PO分享工作遇到的感人事情。（圖／資料照／記者李毓康攝）

原PO表示，他下車進行道德勸說，「大哥們，可以的話，麻煩你們在家有時間的時候，盡可能幫我們拆解紙箱，我們這樣隊員比較好處理，但是我沒有勉強你們一定要這樣。」

原PO說，5人在他說完話後就蹲在地上，拆解手中的紙箱，然後又說「不好意思，辛苦你們了。」他感動直呼，「天啊，我被你們這樣的舉動弄得眼眶泛淚啊。天啊，謝謝你們尊重我們的工作…哥的眼淚很珍貴，不容許你們這樣欺負我，然後我眼眶就濕潤了。」

對此，許多網友留言，「大多數時候，大家也都是互相著想的！讚」、「這才是台灣最美的風景」、「只要口氣好，很多人都願意配合的。雖然只是小小的動作，但真的很暖心。辛苦了，而且你的道德勸說，他們會永遠記得的。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！