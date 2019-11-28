繳費剩千元鈔　三寶媽見「一身刺青男」嚇到…硬著頭皮求救結局曝：超幸運

▲原PO拍下暖心駕駛開的車，希望能找到人。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女駕駛分享要繳停車費時遇到一名暖心刺青男，「被解圍的當下，心真的暖呼呼的。」她也希望藉由PO文尋人，「看看能不能釣出這位超暖心車主，謝謝你今天義不容辭幫三寶媽這個忙。」

「人生第一次的PO文就獻給這位超暖心車主了。」當事人27日在「爆怨公社」臉書社團表示，停完車要趕著離開，沒先看皮夾有沒有零錢或百元鈔，然後就投了停車晶片計算費用，結果皮夾只有千元鈔。

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原PO指出，當下又急又慌，眼看後面有車也要來繳費就更緊張了，靈機一動想跟後面車主先借些零錢，好解決眼前的問題，「結果車主一下車，我有點嚇到，他一身的刺青，但我當下也沒輒了，只好硬著頭皮開口跟他借」，想說去前面超商換錢還他。

▼原PO在要繳費時遇到好心人。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關）

「超級幸運的是……車主居然一口答應之外，還說『沒關係，小錢、小事不用在意』。」原PO說，在社團PO文看看能不能釣出這位超暖心車主，「謝謝你今天義不容辭幫三寶媽這個忙…感謝這溫暖的社會，感恩溫暖的你，有機會我也會傳遞並延續這份感動。」

「一整天心都暖暖的。」原PO回覆網友的問題表示，「被解圍的當下，心真的暖乎乎的。」其他人留言，「我也在停車場被救過」、「請把這份愛心傳遞下去。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！