兒子遭繼母暴打半年…親媽一看「臉手腿全瘀青」痛哭報警　爸竟辯：不知情

▲男童遭繼母暴打近半年，親生爸爸竟然稱不知情。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

山東省煙台市一名3歲韓姓男童因為遭到繼母虐待，導致身上出現大量瘀青和傷痕。當地警方、婦聯單位均已介入調查，發現王姓繼母經常對男童拳打腳踢或是用火燙、用嘴咬等。爸爸事後被告知此事時，竟還聲稱「不知情」，幸好男孩的親媽媽見到這些傷口後，心疼地趕緊報警，才讓狠心的虐童案曝光。

綜合陸媒報導，山東省警方23日下午4點多接到王媽媽的報案，對方痛哭地說，自己的親生兒子遭到繼母虐待，全身傷痕累累，希望警方能伸出援手。王媽媽透露，她與前夫在去（2018）年10月離婚，她負責照顧女兒，兒子則由前夫照顧，但她先前曾多次要求探望兒子，都被前夫拒絕。

▼男童媽媽看見兒子渾身是傷，心疼地趕緊報警。（圖／翻攝自微博）

直到23日再見到兒子時，她才發現兒子胸前、手臂、腿部、後背、屁股都佈滿瘀青和齒痕，腳底甚至有著類似燙傷的疤痕，情況十分嚴重。王媽媽氣得向前夫了解狀況，但對方卻不斷說「不知情」，無可奈何之下只好報警求助。而繼母接受審問後，承認從今（2019）年6月起數次虐待繼子，包含用拳打、嘴咬等方式施暴。

目前，犯罪嫌疑人王姓繼母（與男童親媽同姓）因涉嫌虐待罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。不少網友看完後紛紛表示，「這個後媽真的太惡毒，怎麼下得了手啊」、「都打馬賽克了還是看得出來傷很重」、「親爸爸也算共犯吧」、「可以不愛，但別傷害」、「太殘忍了，不忍心看」、「還有人性嗎？別人的孩子死不了？」、「才3歲就被打到不成人形了...」。

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