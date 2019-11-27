人妻離婚！帶女兒和初戀「再愛一次」　同居1年後…孩子全身慘狀路人發現報案

▲嫌疑人虐打兒童的工具。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省無錫市一位已婚人妻離婚後，帶著女兒和初戀「死灰復燃」，以為可以過上幸福美滿的生活，但沒想到對方並沒有離婚，還讓女兒遭遇了一場噩夢。8 歲女童圓圓（化名）跟隨母親小琴與繼父生活，不到1年時間內遭繼父多次毆打，致全身大面積挫傷，構成重傷二級。

據《現代快報》報導，當地警方今年4月接到路人報警稱，有一對夫妻在路邊爭吵，其身邊一個女孩身上有傷，懷疑小孩被打。隨後，警員立即趕往現場。

經了解，趙姓男子和人妻小琴（化名）從小相識，在她離婚後，兩人舊情復燃，但自己其實已經結婚。小琴2018年4月帶著女兒圓圓來錫和他共同生活，並育有一子。不久之後，因圓圓有時候會講「媽媽和你在一起是為了錢，不是因為真愛」，所以他氣急之下，一開始會在酒後毆打圓圓，到後來會使用木弓、電線等道具。

▲虐童。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

經法院審理查明，被告人趙男2018 年下半年至 2019 年 4 月期間在租屋以打耳光、使用電線、木弓、木磚毆打等方式多次對圓圓進行毆打，致女孩全身多處皮膚青紫、部分皮膚邊緣甚至發黃；圓圓在不同時間段受到鈍性暴力導致軟組織挫傷，體表挫傷面積占體表總面積 31%，經法醫鑒定人體損傷程度構成重傷二級。

另查明，被告人趙男2018 年 4 月至 2019 年 4 月間已經結婚的情況下，和小琴以夫妻名義同居生活。

法院認為，他故意傷害他人身體，致1人重傷，行為已構成故意傷害罪，而且有配偶又重婚，行為已構成重婚罪。最後，法院判決，他犯故意傷害罪，判處有期徒刑3年6個月；犯重婚罪，判處有期徒刑6個月，決定執行有期徒刑3年9個月。

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