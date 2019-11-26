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宋楚瑜提「共諜案」2主張　「別在那邊騙選票、製造恐懼感！」

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▲親民黨公布不分區立委名單，黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／綜合報導

中國間諜王立強（音譯，Wang Liqiang）日前向澳洲政府投誠，並爆出曾經介入干涉台灣的選舉，引發討論。對於王立強案，宋楚瑜提出2主張，認為須由立院成立跨黨派的調查委員會，以及若行政單位發現漏洞，要由行政院透過行政程序討論，提出修正法案，「而不是臨時在選舉時，在那邊騙選票，然後製造恐懼感！」

宋楚瑜26日晚間在臉書上發表「台灣人要有免於恐懼的自由」文章，提及「共諜疑雲」吵得沸沸揚揚揚，政府有責任把事實向人民做一個清楚的交代。第一，到底這位「王立強」先生有沒有入境過？國安單位和入出境管理局應該說清楚。第二，不要看到影子就開槍。如果真的有資金進來，金管會應該說清楚！

宋楚瑜說，「如果是我執政，我一定會讓人民覺得『政府是可以信任的』、『政府有能力去清查所有的資料』。我們能夠只聽澳洲的嗎？我們能夠只聽別人的資訊嗎？」

宋楚瑜表示，每一次看到民進黨處理事情，好像都是交給立法院的黨團，行政單位不見了？例如：「一例一休」、「公投」，這些相關法案，都不是由行政單位提出完整資訊，讓民眾清楚了解。而是由民進黨立法院黨團提案，每次修法之後，引起民怨，又要改、又要改。

最後，宋楚瑜對於共諜案提出兩個主張，第一，必須由立法院成立一個跨黨派的調查委員會，要求國安單位、金管單位，對這件事情向人民做個說明。第二，如果行政單位發現有什麼漏洞，由行政院正式透過行政程序的討論，提出一個修正的法案。「而不是臨時在選舉的時候，在那邊騙選票，然後製造恐懼感。台灣的人民，不要在恐懼底下去投票！」

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