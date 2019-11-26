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蔡英文嗆韓國瑜：要認知中國介入台灣選舉　時時刻刻都存在

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▲▼蔡英文喊話韓國瑜要有認知中國介入台灣選舉。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文認為台灣應以香港為鏡。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者黃巈禾／台北報導

香港議會選舉創下投票率新高，「泛民派」取得多數席次。國民黨總統候選人韓國瑜25日為此在臉書直言「中共連香港選舉都控制不了，如何控制台灣選舉？」。對此，總統蔡英文認為，「台灣真的該以香港為鏡，中國介入台灣的選舉，滲透台灣的社會，是時時刻刻都存在的事情。我的對手應該要對此有所認知」。

針對香港議會選舉結果，蔡英文25日表示，看到香港的選舉，出來投票的人很多，樂見香港人民願意走出來表達意見、參與民主的過程，「我們也希望這次選舉的結果能被尊重，更希望香港能繼續加油，持續地往民主的道路上前進。」

對於韓國瑜的說法，蔡英文26日透過臉書重申，民主不會從天下掉下來，要靠自己來捍衛，過去這段期間，香港人民辛苦走上街頭，訴求自由與民主，這段過程備極艱辛，更遭受到打壓，但也因為這樣的過程，喚起更多香港人的警覺，他們走出來投票，才有今天的結果。

蔡英文認為，台灣真的該以香港為鏡，中國介入台灣的選舉，滲透台灣的社會，是時時刻刻都存在的事情，「我的對手應該要對此有所認知」，我們擁有的民主，是好幾代人接力爭取來的，每一個人都有責任站出來，捍衛屬於台灣的民主跟自由。

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