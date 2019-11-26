哽咽唱《你是我的生命》…余天辦造勢淚崩：要進立院處理吳斯懷！





▲余天淚崩。（圖／翻攝自余天臉書直播）

記者袁茵／新北報導

民進黨籍立委余天26日晚間在三重舉辦造勢晚會，一上台就落下男兒淚，感謝所有人的幫忙，還提及自己如果當選的話，就要來處理國民黨不分區名單中的退將吳斯懷，希望大家給予支持。

蔡英文、余天聯合競選總部成立大會於26日晚間登場，余天一上台看見底下民眾揮旗吶喊，立刻就落下眼淚，以哽咽聲音感謝競選團隊。余天表示，有些人認為三重是空降的，但是新北市外來人口本來就很多，且他民國53年就從新竹來台北打拼，第一個就是選在三重，這樣他不算是三重人嗎？

▲蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會。（圖／民進黨提供，下同）

余天說，自己加入民進黨12年了，都在為民進黨付出，只要有任何選舉需要他，他都會跑透透幫忙，感謝大家在今年3月立委補選的支持，他進入立法院4個月內，針對民眾關心的停車位問題，由於停車位只有3萬多個，但汽車卻有9萬多台，加上三重老房很多，如果窄巷停了車，發生火災時消防車怎麼進去？所以他積極向中央爭取補助，明年就可以在許多地方蓋地下停車場，有望解決三重交通問題。

余天也向選民喊話，希望大家讓總統蔡英文和他連任，看看國民黨不分區名單的吳斯懷，「笑死人！」他以前是擔任憲兵，所以「交給我處理！」如果他當選的話，一定會把所有鄉親當作自己的生命去相挺。隨後余天高唱台語歌《你是我的生命》，為晚會掀起最高潮。

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