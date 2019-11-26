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兇殘野豬亂殺人！　屋主開門發現女看護陳屍他家前院

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城市裡野豬亂竄成災！馬德里允許使用弓箭射殺。（圖／達志／示意圖）

▲鄰居認為，女子的死有可能與附近野豬有關。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州近來發生一起離奇案件，一名女子被人發現陳屍在一對老夫婦的家門前，她全身都受了重傷，尤其是頭部傷勢看起來最為嚴重，雖然很有可能是摔倒造成，但是警方認為，死因很有可能與被野豬攻擊致死有關。

事件發生在錢伯斯郡(Chambers County)的阿納瓦克市(Anahuac)，84歲屋主表示，當天他們夫妻倆一直在等負責照顧他們的59歲女看護羅林斯Christine Rollins)前來，卻始終沒見到人影，出門查看意外發現對方竟然倒在他們家的前院上。

警長霍桑(Brian Hawthorne)表示，警方目前無法判斷羅林斯是因為身體不適倒下，而撞傷頭部，還是因為遭到動物攻擊導致摔倒，初步排除她的死因與犯罪事件有關。鄰居則透露，羅林斯之前曾抱怨當地野豬很多，認為她很有可能是遭到野豬攻擊。

根據當局資料統計，自1800年以來，野豬攻擊人的案例十分罕見，只有發生過4起相關案件，野豬除非生命受到威脅或是受傷，才有可能主動攻擊人，一般情況下牠們都會選擇逃跑，雖然如此，專家仍建議若是遇到野豬時，還是要格外小心自身安全。

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