共和黨競選策略…「誤傳電郵」寄給民主黨　曝黨內憂心川普破壞選情

▲德州共和黨誤將競選策略文件寄給對手，曝黨內憂心川普破壞地方選情。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國政壇已經開始備戰2020年底的總統大選暨國會、地方大選，不過德州共和黨陣營25日卻罕見出包，意外將明年大選的策略文件用電子郵件發送給民主黨陣營。根據這份文件，共和黨頗受批評的候選人「多元性」不足，以及川普總統的「兩極分化天性」，是共和黨內憂心為選戰帶來負面影響的2大關鍵問題。

根據《達拉斯晨報》（The Dallas Morning News）報導，這份共和黨誤發給民主黨的競選藍圖，內容羅列共和黨為即將到來的2020年總統初選和國會改選制定的一系列計畫，包括該如從民主黨手中「收復失地」。根據文件，透過網路發起負面攻擊，特意強調共和黨人的文化多元性來反駁民主黨的批評，也是競選策略的一部份。

文件中還詳細披露共和黨建立負面攻擊網站的細節，包括花錢買下與民主黨候選人姓名相關的網站域名，以便將用戶連線重新導向負面攻擊網站，例如ZwienerforTexas.com、 ZwienerforTX.com這兩個網域，就是針對德州州眾議院第45選區州眾議員茨維納（Erin Zwiener）。

文件中還提到，由於川普「兩極分化的天性」，他在德州並不受到部分共和黨人歡迎，也擔心川普會影響共和黨在德州的選情。文檔中有一段以第一人稱敘述的文字寫道，「有鑑於總統兩極化的天性，我懷疑某些共和黨人會拒絕在大選中投票，因為他們不願意將票投給他」，「無論如何，我建議我們編列緊急預算，以電郵、數位廣告或文宣投向目標人群，鼓勵他們在大選當天出門投票。」目前還不清楚這段文字中「我」的真實身份。

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