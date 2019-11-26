狠夫「塑膠袋套頭」企圖殺妻　還她偷金項鍊跑去找小三

▲男子一氣之下竟然用塑膠袋套住妻子頭部。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新加坡一名61歲男子因為受不了56歲妻子一直嘮叨，一氣之下從廚方拿了一個塑膠袋套住對方的頭，眼見對方沒有意識後，竟然摘下對方脖子的金項鍊以及錢包，典當換成現金後和小三一起逃跑。本案近來開庭，男子依謀殺未遂罪被判入獄3年3個月。

這起事件發生在2018年4月6日下午5時，61歲被告戈文達拉揚(Govindarajan Thiruvengadam Uthirapathy)與56歲妻子一共育有2名孩子，事發當天因為對方一直向他碎念兒子的問題，竟然氣到用塑膠袋企圖殺妻，雙手緊勒對方時嘴中還唸著，「去死，反正活著也沒意思」。

戈文達拉揚發現妻子被勒暈後，曾試圖喚醒對方但是沒有反應，便偷走財物離開公寓，典當金鏈子換得新加坡元4,250元（約台幣9.4萬元），計畫和44歲小三一起逃到馬來西亞，然而在兀蘭市檢查站過關時被捕。

受害人醒來後原本不打算報警，但是上夜班時胸部與頸部感到劇痛，就醫時才向醫生說出真相，並且因為嚴重的傷勢住院7天，與被告於1985年結婚的她，曾於1990年離婚，但是10年後2人又再婚。本案本月25日開庭時，她以書信方式向法官表示，自己已經原諒了對方。

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