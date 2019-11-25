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超紅「小三勸退師」1年勸退800人　佛心當小三閨密幫忙找對象！

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超紅「小三勸退師」1年勸退800人　佛心當小三閨密還幫忙找對象！（圖／翻攝自大陸酷燃視頻／透明時代）

▲王真兮因為幫忙客戶勸退小三而爆紅。（圖／翻攝自大陸酷燃視頻／透明時代

記者李振慧／綜合報導

許多人在感情中最怕遇到小三，河南洛陽市卻出現一名「小三勸退師」，1年中至少勸退800名小三，還會帶著對方去相親、幫忙認識新對象，超佛心的服務讓一件案子至少要價人民幣1,000元（約台幣4,338元）的她，案子多到接不完，每天身上都要帶4支手機出門。

有「小三勸退師」封號的女子王真兮，原名王君，因為自己以前感情也受過傷，所以成為了一名感情諮商師，從業4年多來幫多名客戶解決棘手的小三問題而爆紅，她表示，「一年365天，我至少330都是在外面跑，一年下來我覺得，至少7、800例還是有的吧。」

王真兮一件案子至少人民幣1000元起，有些比較困難的則要價人民幣5,000元（約台幣2.1萬元），若是遇到擁有高學歷或美貌的「高難度小三」，費用甚至高達上萬元，即便如此每天電話仍是接不完，常常忙到到連吃飯都沒時間，所以一天只能接30名客人的訴求，而其中20通都是希望她能幫忙勸退小三。

王真兮表示，其實做這個行業很辛苦，常常半夜會接到客戶表示自己想自殺，她只好帶著工作人員連夜趕到對方身邊勸解，「沒辦法啊，就是自己的時間根本就無法控制，不過我個人覺得，在這個過程中挽救了一些生命，我覺得還是很有價值。」

為了有效解決案件，王真兮與團隊會制定嚴格的作戰計畫，想辦法出現在小三身邊找到和對方聊天的機會，進而套出對方成為小三的原因，除了勸退小三，還會和小三成為朋友，帶著對方去參加相親活動，「她們其實也想從痛苦中走出來，但是因為沒有力量，那我們就陪著她」，很多小三不但成功認識新對象，後來甚至結婚生子過著幸福的生活。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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