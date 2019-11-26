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車禍4天…大腿瘀青浮出詭異女臉！　網驚「撞臉動漫角色」：富江出來了

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▲▼瘀青看起來像人臉。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲瘀青看起來像人臉。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

新北樹林一名女網友上周五和其他車輛發生小擦撞，所幸並沒有嚴重傷勢，但大腿留下一片紅腫瘀青，還有輕微擦傷，所以她這幾天都貼著人工皮加速癒合，直到今天將人工皮撕下擦藥時，發現傷口竟然出現詭異變化，越看越像一張長髮女人回眸看著她，而且還俏皮地吐出舌頭。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，在人工皮的保護下，破皮的地方很快就痊癒了，但瘀青仍在持續擴散中，呈現鮮明的紫紅色。今天她仔細看著自己大腿上的傷，一瞬間突然頭皮發麻，因為瘀青自己進化成一張詭異女臉，有著長長的直髮和齊瀏海，側身轉向她，鼻子和嘴巴都非常清晰，而且還微微吐出舌頭，詭異中帶點調皮，讓她實在好錯亂。

請繼續往下閱讀...

▲▼瘀青看起來像人臉。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友幫它加上眼睛更像了。（圖／翻攝自爆廢公社）

這奇妙巧合也讓網友驚呼，「裡面似乎住了什麼」、「蒙娜麗莎的微笑」、「連傷都要有創意，這時代連傷都難以生存」、「會慢慢變大然後取代妳」、「直接割線打霧了，這是佛祖顯靈的徵兆呀」、「這個要PO靈異版」。

還有人發現，人臉瘀青撞臉很多動漫角色，「其實她是塔矢亮」、「神隱少女的白龍」、「富江要出來了」、「很像原作版一拳裡面的吹雪」、「我看倒像綠豆糕」，也有人安慰原PO，這只是個巧合，不必太擔心，等瘀青自行散去就好。

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