隔壁住學姊！她連續半年聽「瘋狂掌聲24hrs」崩潰　放韓總演講片+大悲咒拚了

▲女大生崩潰哭訴這半年來遭受學姊的「聲音霸凌」。示意圖。（示意圖／pixabay）

記者黃君瀚／綜合報導

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女大學生23日一早在Dcard貼文，提到半年多前搬到新的租屋處，隔音非常不好，隔壁住的是一位同校已畢業的學姊，結果幾乎從早到晚都得聽激烈交戰的叫聲，有男女生淫叫、床聲、啪啪聲、淫蕩撒嬌聲和各種dirty talk，「剛開始聽到很驚訝，後來開始感到困擾，後來整個崩潰了！」

更讓她感到驚訝的是，學姊的床伴有好幾位，有時候早上6、7點就會聽見有訪客按樓下大門密碼進屋，來到這層樓尋歡，「我超氣她給超多炮友我們家的密碼，房東換了密碼也沒用！」儘管房東多次在群組告誡不要把密碼給外人，學姊依然故我，甚至發生過炮友A在房內，炮友B跑來打招呼，然後上頂樓拿之前晾曬的衣物。

「我知道有些人看到這種文章會覺得很好笑，留言什麼普咧萬（play one）。」女大生強調，如果這樣的事發生在自己身上，只會有滿滿的怒火。她想盡各種絕招，包括放大悲咒、真珠美人魚歌曲，或是拿出韓國瑜的演講影片，想讓隔壁的男女「消火」，但每一招都不見效。

百般無奈之下，只得向屋主求助，不過房東覺得這種事情不好管，她只好主動傳訊息給學姊懇談，結果完全止不住青春的慾火，「還讓我聽到她在跟炮友撒嬌說，隔壁會罵我啦，然後各種不要。我直接變罪人，我媽聽了還跟我說她超怕我某天會被某個炮友揍。」

▲女大無奈之下招數出盡，還曾播放高雄市長韓國瑜演講影片盼隔壁「消火」。（圖／記者屠惠剛攝）

時間來到期中考周，女大生一大早又聽到隔壁的歡愉叫聲，讓她情緒幾乎崩潰，氣得衝出去狂拍學姊房門，換來的只是房內男女開心的笑聲，「我瞬間成了最可悲的那個人，一個人在床上又氣又委屈的哭著。」後來房東發了一長串訊息，要房客帶異性回家不該打擾其他人，也不該透露密碼等等，「但是你覺得那個女的會聽嗎？不！依然打砲打到爽！」

後來的日子她常常睡不好，只要一聽到淫聲浪語整天就會心情差，數度氣得想動手爆打一場，情緒崩潰到打算報警解決，「我同學這幾天來住我家她也照樣打到爆，現在打文章的時間是早上6點多，我剛剛4點多才跟同學在我房裡聽她某個炮友4點多衝上來打砲。不知道有沒有人看完文章覺得是好笑的？但我是真的要瘋了才上來寫出來抒發的！」

超扯經歷貼出後，網友相當同情，也提供各種建議，「有夠沒水準，看了快氣死」、「報警，請警察來測分貝數」、「直接搬走不用花心思處理，（不）委屈自己也放過自己」、「我鄰居一樣，跟房東檢舉過一樣沒用，放電音打砲」、「你蠻有耐心的，每天都聽到是我我也受不了」、「建議先錄音下來！再跟房東好好談一次希望換房。」