18歲女大生「重撞貨車」臥血泊亡！4歲弟後座噴出…護理師狂拍打：醒醒啊

記者鄒鎮宇／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉18歲賴姓女大生24日晚間帶4歲弟弟出門買宵夜時，回程撞上停靠在路邊的小貨車尾部，當場頭部鮮血直流、沒有生命跡象。鄰居護理師表示，她見狀立刻拍打弟弟讓對方保持清醒，但兩人送醫後仍傷重不治。

就讀花蓮慈濟大學一年級的賴姓女大生，24晚間帶著4歲大的么弟出門買鹽酥雞當宵夜，沒想到回程時疑因視線不良，撞上56歲陳姓男子停在路旁的貨車車尾，當場噴飛倒地失去意識。

▲護理師鄰居不斷拍打4歲弟弟，試圖讓對方保持清醒。（圖／東森新聞）



由於賴姓姊弟到家僅剩300公尺，住在附近的護理師鄰居聽到巨大聲響後出門查看，才發現情況嚴重，立刻上前幫忙，不斷拍打4歲的弟弟保持清醒，並等待救護車將兩人送醫，但搶救後仍宣告不治。

該名護理師鄰居表示，她看到時小朋友已經躺在地上，由於姊姊面部不斷出血，救護車也先行搶救，她則在一直陪在4歲弟弟身旁，希望可以藉著拍打、說話讓對方保持意識清醒。

醫院表示，賴女的右大腿擦傷，全身多處重鈍傷，弟弟無明顯外傷，但肝臟疑似破裂，兩人經過搶救後，於24日晚間11時陸續傷重不治身亡。

▲▼賴女的家屬得知後都非常難過。（圖／東森新聞）



「我也跟著一起哭」賴女的奶奶表示，孫女家排老大，家中一次失去兩位親人，看著兒子跟媳婦哭得很傷心，她的眼淚也停不下來。另外，賴女的叔叔也說，家人的感情都很好，賴女是非常乖巧的孩子。

警方表示，車禍地點雖有路燈，但晚間仍然昏暗，現已拍下現場存證，將傳喚貨車車主到案，依相關跡證調查停車是否有超線、或壓在白線之上，詳細案情還有待釐清。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」