影／媽媽罹卵巢癌+女兒車禍重傷…她用光積蓄蹲地痛哭：只能「擲硬幣」決定救誰了

▲面臨兩難抉擇，許媽媽痛哭表示，曾想過用硬幣決定親人的命運。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

如果要在2名最愛的家人之間選一個活下去，想必多數人都會相當苦惱。大陸一名許姓單親媽媽近日就碰上這樣艱難的抉擇，她透露，自己的女兒去年碰上車禍，經歷多次大小手術才挽回性命；媽媽則在今年確診患上惡性卵巢腫瘤。不過因為女兒的治療尚未結束，媽媽治病又急需用錢，導致她崩潰痛哭，一度想用擲硬幣的方式來決來救誰。

▼不管是放棄女兒還是放棄媽媽，都讓許女相當心痛。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，家住浙江省杭州市的許媽媽說，她去（2018）年帶2名女兒外出散步時，一輛輛車突然失控將大女兒撞飛，導致其右腦粉碎性挫傷，蜘蛛網膜下腔出血，右側眼神經損傷而失明；經過1年的治療，她已支付近200萬元（人民幣，下同，約新台幣867萬元）的醫療費，目前女兒已經有所好轉，但接下來的醫療費用還需50萬元（約新台幣216萬元）左右。

許媽媽說，她當時向肇事者索討醫藥費，但對方只賠了11萬元（約新台幣47萬元）就開始擺爛，還說寧願坐牢也不會再拿錢出來；更糟糕的是，自己的媽媽今（2019）年9月確診罹患惡性卵巢腫瘤，醫師說這種癌症的治療費用大約需要30萬元（約新台幣130萬元），讓她頓時陷入兩難，因為已經沒有更多積蓄可以同時救治兩人。

▼大女兒遭到轎車衝撞而身受重傷。（圖／翻攝自微博）

許媽媽蹲地痛哭地說，「如果救女兒而放棄母親，自己就是不孝；但要是救了母親，不讓女兒繼續治療，就會恨自己一輩子。」她曾一度用擲硬幣的方式來「決定救誰」，可是最終還是放棄了，因為不管擲到哪一面，她都無法狠心割捨這兩名至親。

網友看完後難過留言，「希望有捐款連結！」、「果真世界上只有一種病，窮病」、「太可憐了，手心手背都是肉，該如何是好」、「說真的，如果要理智的決定，肯定是救年輕人，但是就沒有媽媽了...」、「肇事者太可惡了，出了事情還不擔責任」、「禍不單行，太慘了」、「卵巢癌的死亡率80%以上」、「人是脆弱的，只能為這家人祈禱祈福了」。

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