小貨車門突開！單車男撞上倒地又被機車撞傷　法官判騎士「無罪」

▲小貨車駕駛突開車門，單車男閃避不及撞上去，後方騎士再追撞！騎士無罪。（圖／達志示意圖）

記者孫于珊／台北報導

車禍發生可能脫離不了過失傷害罪！一名30歲小貨車駕駛突開車門，左後方騎單車的男子閃避不及，直接撞上後人車倒地，同時後方一名25歲機車騎士看到前方發生事故也來不及反應，不慎衝撞到單車男，造成對方手臂及手肘等多處傷害。小貨車駕駛被處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元；但機車騎士有罪嗎？騎士一審被處拘役40日，可易科罰金4萬元，經上訴後，改判「無罪」。

這起意外發生於2017年4月6日上午10時許，地點位於台北市汀州路二段東向西路段，機車騎士雖坦承撞傷單車男，但否認犯有過失傷害，他辯稱，當時準備要超越單車男時，不料單車男與小貨車發生碰撞，突然倒在他前方，讓他反應不及直接撞上，自己也因此跌落地面，騎士甚至認為自己是被他們絆倒的，強力主張沒有過失。

路口監視畫面顯示，小貨車駕駛開啟車門後，車門隨即撞到單車男，造成單車男往左方傾倒，而機車騎士先超越一台機車後繼續前行，隨即撞及摔落地的單車男，致機車滑倒在地，騎士則往前噴飛。

雖然單車男主張，騎士涉嫌超速行駛、後車與前車未保持安全距離，及未注意車前狀況等，但法官認為這些主張難遽採，且事件肇因是「小貨車駕駛開車門」，騎士無法事先預防，也無法先行注意，因此並無過失，改判騎士無罪。

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