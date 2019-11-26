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港民用選票力挺泛民主派！林鄭：中央「未針對」選舉結果追究我

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

香港區議會選舉昨（25）日落幕，民主派共取得385個議席，建制派則只拿下59個席次。香港特首林鄭月娥今（26）日出席行政會議前表示，這次區選是很不一樣的選舉，是排除萬難才得以舉行，感謝市民和平有序地投票，令投票率達到71%。她也稱，中央並未針對區選結果向她問責，「今次區選有人視為對政府不滿的投票，所以選舉結果對建制派有一定影響。」

林鄭月娥表示，選舉展開前幾天，香港環境相對比以往平靜、安全，期盼這種安全、安寧不是只為區選，而是市民已經發聲不希望香港再亂下去，令大家能一如往常生活，齊心協力解決經濟困難和民生問題。

她也說，與政制及內地事務局局長聶德權多次強調會竭盡所能舉辦這場選舉，原因是要緊守「一國兩制」，在《基本法》下保障市民的人權和自由，同樣政府要維持法治和保持制度優勢，舉行公平公正選舉。她聲稱在24日前，香港社會仍有不斷升級暴力、癱瘓交通等問題，甚至紅隧目前還仍未開通，不過經過各方努力後，依舊成功舉辦了選舉。

大陸外交部對於香港區選結果並未多做回應，只強調「無論發生什麼情況，香港是中國的一部分，是中國的特別行政區；任何在香港製造混亂，甚至是破壞香港穩定與繁榮的企圖都不會成功。」

據悉，本屆香港特區議會選舉，全部452個選區都有多於一人參選，也是1997年以來首次無人自動當選的一次選舉，選舉結果將會影響2022年特首選舉。

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