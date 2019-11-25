香港區選結果全出爐！泛民豪取385席壓倒性大勝　建制僅得59席

▲民主派取得壓倒性大勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

昨天（24日）舉行的區議會選舉為香港選舉史寫下新一章，至中25日午12時45分，全港452個選區終於完成點票。民主派取得壓倒性大勝，一舉摘下385議席，在18區區議會中，其中17區都贏得過半議席。建制派多名競逐連任的立法會議員落馬，只得59席。

據《香港01》報導，這次有413萬合格選民，本屆投票率高達71.2%，有294萬人投票，是香港歷來各種選舉中投票率最高的一次。上屆區議會選舉的投票率只有47.01%，投票人數為146萬7229人。

在反修例運動陰霾下，建制海嘯式慘敗，民建聯派人出戰181個選區，最終只得21席，失去議會內最大黨的地位。競逐連任的民建聯立法會議員張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜均告敗北，只有主席李慧瓊及柯創盛成功連任。李慧瓊今早與黨友向支持者鞠躬道歉，並提出辭任黨主席，但獲中委會挽留。

另一大輸家工聯會，雙料議員何啟明、麥美娟連任失敗，只有郭偉強能保著議席，工聯會最終獲5席。新界西議員何君堯及實政圓桌田北辰也落選。

經民聯戰況同樣慘烈，派出25人只拿下3席，連同兩名當然議員有5席，遠較預期差。戰績最差的是新民黨，派出20多人參選，竟全軍覆沒。

▲本屆有294萬人投票。（圖／達志影像／美聯社）

反之民主派成績非常亮麗，民主黨派出99人參選，贏得91席，5名立法會議員包括林卓廷、許智峯等全部當選。公民黨也成為大贏家，取得32席，民協、新民主同盟齊齊贏得19席，連同工黨、街工、獨立人士及素人，民主派共贏得385席，相對2015年取得124席，泛民今年進帳幅度驚人。

此外，作為「反送中」運動後的首場選舉，本屆區議會選舉的投票人數與投票率都大幅攀升，屢屢刷新紀錄。選舉在24日上午7時30分開始，據港府統計，當天下午1時30分，累積投票人數已突破150萬人大關，超越上屆選舉總票數的146萬人。

下午4時30分，累積投票人數達215萬4785人，累積投票率52.14%，雙雙創下區議會選舉的歷史新高；到晚間6時30分，累積投票人數249萬4618人，累積投票率60.36%，更打破香港主權轉移後的所有選舉紀錄。

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