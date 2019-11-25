聲援理大學生！民主派區選代表「發聯合聲明」：港警撤離校園＋政府回應5大訴求

記者吳立言、游宗樺、朱世凱／台北－香港連線報導

香港反修例爭議延燒近半年，也間接影響昨（24）日展開的區議會選舉，造成建制派部分重量級人物落敗。據悉，今（25）日下午4點左右，民主派區議會代表為了聲援理工大學留守的示威者，因此發表聯合聲明，敦促港警撤離理大、政府回應5大訴求。

▲香港民主派區選代表共同聲援理大留守學生。（圖／記者吳立言攝）

▼民主派區議會選舉參選人聯合聲明。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，理大校方估計目前仍有數十人仍留守在校園內，校方將會持續透過不同的途徑和方式勸導示威者和平散去；另外，他們也同時要求特區政府要立刻採取和平、人道方式安排他們離開，盡快解除校園封鎖並且將管理權交還給學校。《ETtoday新聞雲》記者稍早抵達尖沙咀東「市政局百週年紀念花園」，發現不少民眾自發性地到場聲援留守學生。

▼不少民眾到場喊「五大訴求，缺一不可」口號。（圖／記者游宗樺攝）



不少民主派區選參選人也共同發表聯合聲明，他們在選舉中獲得勝利的同時，並沒忘記仍被困於理大的留守者，他們知道，不少被困留守者出現精神錯亂等症狀，加上天氣開始轉冷、食物也開始短缺，衛生環境日趨惡劣，因此，他們嚴正要求港府立即回應並落實五大訴求，並立即勒令警方撤離理大，容許各方進入理大進行人道救援。

元朗嘉湖北候任區議會伍健偉指出，他們今日到場是想要「救下手足」，並且帶走校內的留守人士。社民連的沙田瀝源候任區議員岑子杰則說，一定要救走留守在理大的香港人，希望作為天主教教徒的特首林鄭月娥能作出謙卑的表現，令警方撤離理大，「不要將香港人視為罪犯，以人道立場放他們一馬。」岑子杰更批評，目前警方的行為根本不是執法，而是施予酷刑對待。

▼香港民眾動身前往理大聲援。（圖／記者游宗樺攝）