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香港選舉出現不尋常選票？何君堯落敗大嘆：背後有「超級國際機器」操控！

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▲▼何君堯選舉落敗，有選民跑到他的辦事處外開香檳慶祝。（左圖／翻攝自何君堯臉書，右圖／達志影像／美聯社）

▲何君堯選舉落敗，有選民跑到其辦事處開香檳慶祝。（左圖／翻攝自何君堯臉書，右圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

本屆香港區議會選舉昨（25）日順利落幕，爭取連任的立法會議議員何君堯輸給民主黨對手盧俊宇，於是當天在臉書直播感嘆，「感謝有選民『落井下石』開香檳慶祝我落敗，我會以平常心面對選舉結果。」不過他也暗指此次選舉出現許多「不尋常選票」，懷疑背後有「超級國際機器」操控選舉。

何君堯25日透過臉書進行直播，提到有選民前往自己的辦事處「幸災樂禍」和「落井下石」，他無奈回應「只要他們不去擲磚頭、擲汽油彈，我認為那只是a part of community service（社區服務的一部分）。」他也說，自己從來沒有小看對手，會以平常心去面對選舉結果。

▼何君堯認為這次選舉結果相當異常。（圖／翻攝自何君堯臉書）

▲▼何君堯認為這次選舉結果相當異常。（圖／翻攝自何君堯臉書）

何君堯接著說，雖然本屆區選得到的票數較上屆多出約600票，可是因為失去年輕選民的支持，即使對手盧俊宇的知名度並不高，地區工作也不能與自己相提並論，但最終仍以1000多票的差距落敗。

何君堯再稱，選民透過選票表達對逃犯條例的不滿，但他不同意持續5個多月的社運「沒有背後勢力撐腰」的說法， 他聲稱此次選舉多出許多「異乎尋常」的選票，除了各區大排長龍外，還有選民被誤導排錯隊，甚至有人不需要拿出身份證就能排完一次又一次，這突顯「監票制度寬鬆」的問題，可惜舉證上有困難，因為恐怕是有「超級國際機器」在背後操控。

何君堯最後強調，自己和7月21日的元朗襲擊一事無關，但過去卻遭遇40多件對他人身、專業和住家等攻擊事件，這些排山倒海的襲擊根本是「軍事行動」。他補充說，一個小小的區選卻吸引全世界眼球，連一位英國人都跑來跟他說「你的博士學位遭褫奪，我也有份」，可見這場選舉已經演變成「權力爭奪戰」，還有「外國勢力」捧場。

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