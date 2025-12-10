汕頭五金行整棟樓深夜陷火海　一家8口遇難！4人送醫搶救

記者魏有德／綜合報導

廣東汕頭潮南區一間五金電器行昨（9）日深夜發生嚴重火警，整棟四層樓自建房瞬間被大火吞噬，導致一家八口罹難、四人受傷送醫。當地消防接報後到場灌救，約40分鐘後控制明火，但救援人員證實，多名受害者受困在三、四樓未能逃出。起火原因仍在調查，相關善後工作已展開。

▲廣東汕頭一間五金行深夜突發惡火，一家八口不幸罹難。（圖／翻攝界面新聞，下同）

《界面新聞》報導，廣東省汕頭市潮南區消防大隊發佈警情通報，2025年12月9日21時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一住宅突發火災。接報後，消防部門迅速調派力量趕赴救援。22時03分，現場明火被撲滅。

目擊者拍下的畫面顯示，裕豐五金電器行臨街鋪面一樓竄出火苗，伴隨著一陣一陣的火光爆出，猛烈燃燒，火光與濃煙上竄，將整棟樓包覆其中，在深夜街道上格外醒目。

經初步勘查，起火建築為一棟四層鋼筋混凝土結構自建房，過火面積約150平方米（公尺）。火災現場造成8人死亡，另4人受傷已送醫院搶救。

事發地點為廣東汕頭潮南區峽山街道下東浦村丹鳳路上的裕豐五金電器店。工商資訊顯示，該店成立於2010年，經營者為吳姓業主，主要販售家電、機電設備與五金工具。

吳姓經營者的女兒表示，遇難者皆為其至親，包括父母、奶奶、弟弟及其孩子等，共八人罹難。她悲痛提到，只有嫂子成功逃生，而哥哥事發時並不在家，「家人為何未及時撤離及具體起火原因不清楚，相關部門正介入調查。」

消防專家指出，五金電器店常堆放各類電器配件及可燃物，如電線老化、物品堆積未妥善管理，火災風險顯著增加。一旦夜間起火，濃煙與高溫迅速蔓延，熟睡中的老人與孩童反應時間短、逃生能力弱，極易造成多人傷亡。