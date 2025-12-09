湖北公布首個「省級社會科學AI模型」　聲稱「突破AI幻覺難題」

▲社科智能交互機器人「荊哲」。（圖／翻攝荊楚網）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省社科AI發展大會7日在武漢舉行，發表了大陸首個省級哲學社會科學人工智能大模型「湖北社會科學AI模型及其應用服務項目」，並聲稱從技術上有效破解了通用人工智能在社科領域容易產生的「內容幻覺」難題。

據《荊楚網》報導，作為社科大省、科教大省，湖北在全國省級社科聯中率先進行係統性布局，聯合湖北日報傳媒集團、華中科技大學等單位，協同全省社科力量，著力構建「社科+媒體+AI」三位一體的融合創新模式，探索形成了具有湖北特色的省級社科數智化轉型路徑。

報導提到，此次發表的核心成果包括自主可控的「湖北社會科學人工智能底座平臺」，該平臺基於國產化技術架構，深度整合長江文明、荊楚文化等特色資源，通過構建動態知識圖譜與精準訓練機制，實現了內容生成的「有據可依、有源可溯」，從技術上有效破解了通用人工智能在社科領域容易產生的「內容幻覺」難題。

同步亮相的還有大陸首批「數智社科專家」團隊，湖北省社科聯遴選十位涵蓋經濟、政治、文化等領域的權威學者，通過AIGC技術打造其數字分身，形成了一支可全天候提供知識服務的數字化隊伍。

報導指出，自9月試運行以來，其創作的社科普及短影片全網傳播量已突破千萬次，顯著提升了理論傳播的覆蓋面和有效性。

大陸首臺社科智能交互機器人「荊哲」也在會上亮相，它依托專用AI底座，可實現智能對話、知識問答與導覽服務，未來將逐步入駐博物館、圖書館等公共場所，推動社科服務從線上延伸到線下場景。